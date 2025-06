Asta di beneficenza con cena di gala al Circolo Artistico

Arezzo, 18 giugno 2025 – L’asta di beneficenza con cena di gala è prevista per il 22 giugno alle 18 al Circolo Artistico in collaborazione con Casa d’aste Guidoriccio.

L’evento rappresenta una delle tappe più significative del percorso aretino di celebrazione dell’anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari.

Questa ricorrenza vede ad Arezzo una serie di eventi organizzati dall’associazione culturale Paradise for Artists in collaborazione con Associazione Cultori d’Arti - Arezzo (fondata dagli antiquari Paola Cardelli e Pierluigi Massimo Puglisi), Quartiere di Porta del Foro, il Circolo Artistico, la Casa d’aste Guidoriccio, VI DA Studios, Villicana Gallery e con la partecipazione di tanti commercianti di via San Lorentino e via Cavour. Alcuni eventi si sono già svolti, altri si terranno in città entro al 27 giugno, tutti riuniti nel progetto “Colore, Diligenza e Vivacità”.

Come immagine è stata scelta un’opera emblematica di Vasari, custodita nel LACMA - Los Angeles County Museum of Art, dono nel 1987 della Fondazione Ahmanson, che mette in connessione Arezzo e Los Angeles, sede dell’organizzazione non profit Paradise for Artists. L’opera, realizzata intorno al 1542, rappresenta la Sacra Famiglia con San Francesco.

La mostra si terrà fino al 22 giugno al Circolo Artistico. Come accennato l’asta di beneficenza con cena di gala è prevista per il 22 giugno alle 18 al Circolo Artistico in collaborazione con Casa d’aste Guidoriccio. Il Vasari walk in Arezzo invece si svolgerà il 27 giugno dalle 17 alle 20.