Estate 2025, tornano le attività per bambini al parco Tiziano Terzani

Arezzo, 16 giugno 2025 – Anche per l’estate 2025 il Parco Pubblico Attrezzato Tiziano Terzani di Terranuova Bracciolini ospita momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli.

Il Comune, in collaborazione con il BetaBar, promuove un programma ricco di appuntamenti rivolti a un pubblico tra 1 e 12 anni. L’area verde ospiterà, come da tradizione, le serate di baby dance, organizzate e promosse dal BetaBar, a cui si affiancherà la rassegna di spettacoli di teatro urbano dal titolo “Il Mare può Aspettare 2025”, realizzata in collaborazione tra il Comune e il BetaBar.

Tutte le attività si svolgeranno presso il BetaBar, all’interno del parco Tiziano Terzani, in orario serale (dalle 20.00 alle 23.30), offrendo un’occasione di svago e partecipazione per famiglie e bambini.

Il Parco Tiziano Terzani è un luogo particolarmente amato dalla comunità, soprattutto nei mesi estivi, e offrire occasioni di intrattenimento e socialità per i più piccoli rappresenta un modo concreto per regalare loro momenti di gioco, leggerezza e condivisione in uno spazio pubblico accogliente e sicuro.

Calendario delle attività:

BABY DANCE Mercoledì 18 giugno Mercoledì 25 giugno Mercoledì 2 luglio Mercoledì 9 luglio Mercoledì 16 luglio Mercoledì 23 luglio Mercoledì 30 luglio Mercoledì 6 agosto

RASSEGNA TEATRALE “Il Mare può Aspettare 2025”

Martedì 24 giugno Terzostudio – L’incantatore di Folle di e con Saeed Fekri (Iran) – Durata 45' Mimo, clown, illusioni e micromagia

Martedì 1° luglio Teatro delle Dodici Lune / Terzostudio – Il buono, lo Gnomo e il cattivo di e con Italo Pecoretti – Durata 55' Burattini in baracca

Martedì 8 luglio Thomas Goodman – Bollestrabelle Durata 45' Un viaggio spettacolare nel mondo delle bolle di sapone

Lunedì 15 luglio Lucie Vendlova – Igniferi Spettacolo di fuoco – Durata 25' + Ingegneria del Buon Sollazzo Giochi di legno per tutta la famiglia – Durata 3 ore

Lunedì 22 luglio Emanuela Belmonte – Area 52 Durata 45' Spettacolo di clown per theremin, loopstation e pupazzi alieni

Le iniziative teatrali in programma rientrano nelle attività del progetto "Terranuova. Un ecosistema inclusivo e solidale" ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale della regione toscana n. 7920 del 8/04/2025 nell’ambito del programma regionale Fse+ 2021-2027, priorità 3 "Inclusione sociale" – “Inclusione e presidio sociale per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza”.