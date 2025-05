Per la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia proiezione del film “Silenzio!” di Teddy Lussi-Modeste

Arezzo, 12 maggio 2025 – In occasione della giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, che ricorre il 17 maggio, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Cavriglia, in collaborazione con l’Associazione Chimera Arcobaleno Arcigay di Arezzo, organizza per sabato 18 maggio alle 21, presso il Teatro Comunale, la proiezione del film “Silenzio!” di Teddy Lussi-Modeste. La pellicola racconta la storia di Julien ( François Civil ), un giovane insegnante appassionato, che dedica anima e cuore al suo lavoro per costruire un legame con i suoi studenti.

Tutto crolla quando viene ingiustamente accusato di molestie da un’alunna. La voce si diffonde come un incendio, trasformando il liceo in un campo di tensioni e sospetti. Mentre Julien lotta per dimostrare la sua innocenza, scopre di non poter contare nemmeno sul sostegno della Presidenza, dove il silenzio regna sovrano.

Un dramma che svela il peso delle parole e il coraggio di resistere contro l’ingiustizia. Un film intenso, che farà riflettere su temi quali la discriminazione e “certe scomodità”, scelto con convinzione sia dalla Commissione Pari Opportunità che dalla Presidente dell’Associazione Chimera Arcigay Arezzo, Jasmine Piattelli. La proiezione sarà preceduta dai saluti istituzionali.

L’Amministrazione Comunale di Cavriglia, difatti, aderisce alla rete R.E.A.D.Y, organismo dedito alla lotta ad ogni forma di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.