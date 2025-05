Zenzero Off entra nelle scuole: un incontro al Liceo Redi per ricordare le vittime dell’Heysel

Arezzo, 24 maggio 2025 – In occasione del quarantennale della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, Zenzero OFF promuove per la prima volta un’iniziativa all’interno di una scuola.

Mercoledì 28 maggio alle ore 11:30 presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico e Linguistico Francesco Redi gli studenti saranno protagonisti di un incontro di riflessione e approfondimento su quella che è stata una delle pagine più drammatiche della storia del calcio europeo in cui persero la vita 39 persone, tra cui due cittadini aretini, Roberto Lorentini e Giusy Conti.

Una ricorrenza particolarmente sentita anche per la scuola stessa: Roberto Lorentini, medico e vittima dell’Heysel, si diplomò proprio al Liceo Redi nel 1973, e nel 2023 l’Istituto ha scelto di intitolargli l’aula di biomedicina come segno di memoria e riconoscenza. All’incontro interverranno Andrea Lorentini, presidente dell’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel e figlio di Roberto, Francesco Caremani, giornalista e autore di numerose pubblicazioni sull’Heysel, Luca Serafini giornalista autore del libro dedicato a Giusy Conti “La ragazza dai pantaloni verdi”.

Un’occasione importante per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del rispetto e della responsabilità nello sport e nella vita e per promuovere tra i ragazzi una cultura sportiva fondata su tifo consapevole, legalità e rispetto, lontano da ogni forma di violenza.

L’evento, promosso da Zenzero OFF e dalla sezione di Arezzo dell’AIA, ha il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione dell’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel.