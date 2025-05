Studenti a scuola di arte tra le opere del borgo di Marcena

Arezzo, 23 maggio 2025 – Visite guidate, laboratori artistici e presentazioni di libri nel borgo di Marcena.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 maggio quando, alle 9.30, il piccolo paese alle porte della città di Arezzo ospiterà alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Capolona per proporre un’immersiva esperienza educativa tra storia, natura e tradizioni.

I ragazzi saranno guidati nel percorso artistico di “Marcenando - L’arte camminando” diffuso tra campagne, vicoli ed edifici, scoprendo come l’arte abbia contribuito a condurre un progetto di rigenerazione urbana che ha permesso di trasformare il borgo in una vera e propria galleria a cielo aperto.

La mattinata sarà aperta da una camminata guidata dai volontari dell’associazione Marcenando tra le centoventisei opere d’arte diffuse sul territorio che sono state donate da alcuni dei maggiori artisti locali e che sono state installate nei vari angoli di Marcena, inserendosi armoniosamente tra mura, pietre e paesaggi in un equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

La seconda tappa vedrà gli alunni trasferirsi a casa-museo “Gianlorenzo Palazzi” direttamente nel laboratorio dove, notte e giorno, la nota pittrice creava le proprie opere che oggi sono esposte in una mostra permanente con oltre cento quadri tra ritratti femminili e giardini fioriti in un’esplosione di colori e di energia.

Il programma proseguirà con la presentazione del libro “Ti vengo a cercare” dove la scrittrice Francesca Martinelli propone una biografia della stessa Palazzi, concludendosi poi con un laboratorio di scrittura dal titolo “Se conosci le regole, salta la siepe” dove i ragazzi e le ragazze saranno stimolati a ricercare, a valorizzare e a esprimere i loro talenti in ambito artistico.

L’obiettivo, infatti, è di coinvolgere gli alunni in un percorso di riflessione in cui stimolarli a esplorare passioni e capacità individuali per far capire come, dallo studio delle regole, diventi poi importante trovare una propria via originale e creativa per realizzare il proprio “Io” e i propri sogni. «Questo percorso permetterà di avvicinare i giovani all’arte - commenta Michele Fiacchini, curatore della casa-museo “Gianlorenzo Palazzi”, - intesa come un linguaggio universale capace di stimolare la curiosità, l’immaginazione e la consapevolezza.

Il borgo di Marcena offrirà occasioni di incontro con l’arte e con gli artisti, investendo sul futuro culturale e umano della nostra comunità».