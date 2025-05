Cinque continenti a Sansepolcro. Dal 23 al 25 maggio c’è il "giro del mondo del gusto”

Arezzo, 16 maggio 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere la settima edizione di “Food&Street”, l’evento che dal 23 al 25 maggio trasformerà il centro cittadino in una vetrina internazionale dei sapori.

L’iniziativa, promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena e della Banca di Anghiari e Stia, e la collaborazione tecnica di Fiva e Meet Valtiberina Toscana, vedrà la partecipazione di oltre venti stand e foodtruck provenienti da tutto il mondo.

Confermata la formula che unisce gastronomia e intrattenimento: piatti tipici da cinque continenti, eventi per tutte le età, occasioni di shopping con sconti dedicati e iniziative pensate per valorizzare la rete commerciale del centro storico.

A completare l’esperienza: intrattenimento musicale, spettacoli per bambini, visite guidate gratuite e la speciale “Shopping Card” per ottenere sconti nei negozi aderenti.

La manifestazione, che lo scorso anno ha superato i 50mila visitatori, è stata presentata ufficialmente oggi (giovedì 15 maggio) a Palazzo delle Laudi, alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, del presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, della presidente della delegazione Valtiberina Anna Maria Cantucci, del responsabile di zona Massimiliano Micelli e del capo area Valtiberina della Banca di Anghiari e Stia, Andrea Neri “Food&Street si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire qualità, identità e accoglienza.

Questa settima edizione, con la sua ampia proposta gastronomica e culturale, rafforza la vocazione di Sansepolcro come città viva e attrattiva, capace di coniugare tradizione e apertura al mondo.

È una manifestazione che porta beneficio all’economia locale, promuove la socialità e valorizza la nostra rete commerciale e turistica. Ringrazio Confcommercio e tutti i partner per il lavoro di squadra che rende possibile un evento di questa portata.”

“Sostenere eventi come Food&Street significa valorizzare il territorio e le sue capacità attrattive, creando sinergie tra turismo, commercio e promozione culturale. La nostra Camera di Commercio è da sempre vicina a quelle iniziative che generano ricadute economiche concrete e favoriscono la visibilità dei centri storici.

Sansepolcro, con la sua vocazione all'accoglienza e la qualità delle sue proposte, è il contesto ideale per una manifestazione che unisce tradizione e innovazione nel segno della convivialità” ha detto Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. “Food&Street è un format vincente perché unisce buon cibo, qualità, convivialità e promozione del territorio.

Un evento che rappresenta al meglio lo spirito di Confcommercio, che punta a valorizzare le eccellenze locali e a creare occasioni di incontro e scoperta per un pubblico sempre più ampio” ha sottolineato il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei. “Food&Street rappresenta un'opportunità straordinaria per mettere in rete ristorazione, commercio e cultura locale.

La nostra delegazione è pronta a dare il massimo per accogliere i visitatori con professionalità e calore. Questo evento è un momento importante per mostrare la vivacità e la qualità delle nostre attività commerciali” commenta la presidente di Confcommercio Valtiberina Anna Maria Cantucci. Abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa perché crediamo nel valore delle sinergie tra istituzioni e imprese per far crescere l’economia locale.

Sansepolcro Food&Street è un esempio perfetto di quanto sia importante la collaborazione tra realtà locali per promuovere il territorio e le sue peculiarità” spiega il capo area Valtiberina della Banca di Anghiari e Stia Andrea Neri.

LA SCHEDA DELL’EVENTO

UN GRANDE MERCATO INTERNAZIONALE CON GUSTI DA TUTTO IL MONDO In viale Diaz saranno presenti oltre venti stand, aperti ogni giorno dalle 11 alle 24, con specialità culinarie spagnole, brasiliane, greche, israeliane, asiatiche e molte altre.

CUCINA ITALIANA E FOODTRUCK DA TUTTO LO STIVALE Tra le proposte italiane: hamburger maremmani, arancini, cannoli siciliani, fritti misti, primi piatti regionali e birre artigianali. Immancabili i food truck, vere cucine su ruote che offriranno piatti gourmet preparati al momento.

SPAZIO SENZA GLUTINE Confermata anche la presenza dello stand “Tuttobuonosenzaglutine”, per rispondere alle esigenze di chi segue una dieta gluten free.

SHOPPING A PREZZI VANTAGGIOSI NEI NEGOZI ADERENTI La “Food&Street Shopping Card” permetterà di accedere a sconti nei negozi del centro storico, sostenendo il commercio locale.

FAMIGLIE E BAMBINI AL CENTRO DELL’INTRATTENIMENTO A disposizione dei più piccoli un’area giochi con gonfiabili aperta dalle 10 alle 22, oltre a zucchero filato, pop corn e palloncini per un divertimento assicurato.

FOOD&STREET 2025

IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO

23/24/25 MAGGIO 2025 / Viale Diaz, dalle ore 11 alle ore 24

Ingresso libero e gratuito