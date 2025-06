Fattoria di Rimaggio - "Ti racconto una storia", un libro sui centoventi anni della Fattoria di Rimaggio

Arezzo, 11 giugno 2025 – Centoventi anni di storia della Fattoria di Rimaggio ripercorsi in un libro tra memorie, aneddoti e ricordi.

“Ti racconto una storia” è il titolo di un’opera scritta da Paolo Arturo Calvo che, attingendo da documenti del passato e da racconti di testimoni diretti, ripercorre le vicende della storica azienda zootecnica e agroalimentare di Pergine Valdarno attraverso un ideale viaggio che parte dalla fondazione nel 1905 e che arriva fino all’attualità.

Le pagine del libro sintetizzano esperienza personale e conoscenza storica per attraversare due secoli in cui le evoluzioni della Fattoria di Rimaggio vengono intrecciate alla storia dell’Italia tra il regime fascista, le guerre mondiali, le leggi razziali e il miracolo economico degli anni ‘50 con le conseguenti ripercussioni sulla campagna trasformata dal mutare delle dinamiche sociali ed economiche.

La prima presentazione di “Ti racconto una storia” è in programma alle 18.00 di giovedì 12 giugno al Caffè Letterario Niccolini in via Ricasoli a Firenze dove, all’interno della rassegna letteraria Nicolitudini, l’autore dialogherà con l’editore Daniel Vogelmann e con Antonio Pagliai (direttore della collana “Diari e Memorie” di Leonardo Libri).

L’incontro permetterà di ripercorrere il percorso imprenditoriale raccontato dalle pagine del libro che ha inizio con l’acquisto dei terreni di Poggio Bagnoli a inizio ‘900 da dove partono due storie parallele: quella dell’azienda industriale “Pergine” specializzata nella produzione della biacca dall’anidride carbonica sprigionata dai soffioni sul territorio e quella dell’azienda agricola Fattoria di Rimaggio.

La penna di Paolo Arturo Calvo porta tra periodi, avvenimenti e luoghi differenti, spaziando da Firenze a Pergine Valdarno fino all’esilio in Sud America negli anni delle leggi razziali per attraversare le rapide trasformazioni vissute dal territorio e, in generale, dall’Italia. L’autore ha sintetizzato testimonianze, documenti d’archivio ed esperienze dirette all’interno della Fattoria di Rimaggio di cui ha ereditato la conduzione dal padre Enrico e che, con passione e professionalità, ha guidato in un percorso di costante sviluppo e innovazione per superare le sfide incontrate nel corso dei decenni con l’obiettivo di consolidare questa realtà come un punto di riferimento per la comunità e per il territorio.

Il testimone è oggi passato da Paolo Arturo Calvo ai figli Alessandro, Fabrizio e Stefano che proseguono l’attività con lo stesso spirito di dedizione e rispetto per la tradizione, integrando nuove tecnologie e pratiche sostenibili per affrontare le evoluzioni di agricoltura e zootecnia.

“Ti racconto una storia”, dunque, diventa una riflessione sul valore della memoria familiare e sul legame profondo tra terra, lavoro e identità, raccontando una storia che è radicata in un contesto locale ma che assume una dimensione universale per riconoscere nel passato la chiave per costruire il futuro, ponendo un ulteriore tassello nel percorso dei festeggiamenti dei centoventi anni della Fattoria di Rimaggio.