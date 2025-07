Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo

Firenze, 1 luglio 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze aprirà ad ingresso gratuito domenica 6 luglio per la Domenica al Museo. Ritorna l'iniziativa voluta dal MiC che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Un'occasione unica per poter ammirare gratuitamente le collezioni della Galleria, tra i musei più visitati al mondo, e per celebrare l'anniversario dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. Non solo il David e i Prigioni, all'interno del museo fiorentino sarà possibile scoprire la ricca collezione di dipinti a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ma anche le importanti opere cinquecentesche e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi. Senza dimenticare la Gipsoteca con la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni e, il Museo degli strumenti musicali, che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena. Insieme ai capolavori universali dell'arte degli ultimi secoli, all'interno dello spazio adibito alle mostre temporanee il museo accoglie fino al 21 settembre, “Luce energia infinito”, l'esposizione dell’artista franco-cinese Wang Yancheng, e curata da Gabriele Simongini. La mostra si compone di circa 25 dipinti realizzati dall'artista fra il 2018 e il 2025 – alcuni dei quali realizzati per Firenze. La pittura assoluta dell’artista è il risultato di un linguaggio profondamente personale, una sorta di ibrido che assorbe e reinventa il dialogo fecondo fra Oriente e Occidente. La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta dal martedì alla domenica, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Si ricorda, inoltre, che dal 3 giugno al 22 luglio 2025, tutti i martedì, il museo resterà straordinariamente aperto fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21,15). Durante queste serate, il personale della Galleria accoglierà i visitatori con approfondimenti tematici legati alle sale del museo. L’iniziativa permette di migliorare la gestione del flusso di visitatori in alta stagione, offrendo loro la possibilità di godersi una passeggiata notturna all’interno della Galleria per ammirare sotto una nuova luce le sue collezioni permanenti. A rendere speciali queste serate sarà lo staff della Galleria dell’Accademia di Firenze che, senza ulteriori prenotazioni da effettuare, accoglierà i visitatori offrendo sei approfondimenti tematici ispirati a un autore, un’opera d’arte o una sala del museo. I martedì 1, 8 e 15 luglio i visitatori avranno l’occasione di approfondire la propria conoscenza delle opere ospitate presso le Sale del Primo Piano, la Sala del Colosso e la Sala di Giotto e dei Giotteschi..Resta inteso che in occasione della #domenicalmuseo non è attivo il servizio di prenotazione: sarà sufficiente recarsi presso il portone d’ingresso e attendere il proprio turno. La prenotazione resta invece attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro), disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link: Galleria dell'Accademia di Firenze.