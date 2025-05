Arezzo, 26 maggio 2025 – Un calendario con ventuno spettacoli targati Libera Accademia del Teatro.

La conclusione dei corsi della storica scuola cittadina sarà scandita dalla tradizionale rassegna estiva che, tra mercoledì 11 giugno e giovedì 3 luglio, vedrà decine di attori di tutte le età calcare il palcoscenico per un vero e proprio omaggio all’arte teatrale in tutta la sua ricchezza e varietà.

Le ventiquattro serate in programma proporranno un alternarsi tra bambini e adulti, tra teatro tradizionale e teatro in musica, tra commedie e tragedie, tra testi originali e omaggi ai grandi autori del passato, in un percorso coinvolgente che attraverserà generi, epoche e stili differenti, offrendo una vetrina per il talento e la passione dei singoli allievi della Libera Accademia del Teatro.

La rassegna, promossa con il sostegno di Rete Teatrale Aretina e Fondazione Guido d’Arezzo, è il frutto di un anno di lezioni tenute dai maestri Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Samuele Boncompagni, Amina Kovacevich, Uberto Kovacevich e Ilaria Violin che hanno condotto un percorso tra espressività, mimica, postura e utilizzo della voce che troverà compimento nella possibilità di esibirsi di fronte al pubblico.

I saggi-spettacolo saranno ospitati principalmente dal teatro Pietro Aretino, con doppia replica alle 19.00 e alle 21.15, e prenderanno il via con i ragazzi dei corsi Junior che avranno il compito di rompere il ghiaccio e di mostrare come il teatro sia realmente un’arte per ogni età, presentando la commedia greca “Gli uccelli” di Aristofane e tre elaborazioni originali con “Giallo d’inverno”, “Chiacchiere” e “Un milione di punti”.

Gli attori più esperti dei gruppi Ostinati e Ostinatissimi debutteranno da martedì 17 giugno con “Bank-abaret” e con “Lisistrata” mentre i bambini delle scuole primarie saranno protagonisti a partire da venerdì 20 giugno con un ciclo di saggi tra teatro, favole e racconti con “Oltre l’arcobaleno”, “Il cerchio della vita” e “Orsi e topi sottosopra”.

La rassegna farà poi tappa anche in altre location con gli spettacoli di teatro in musica per un mix tra recitazione, canto e danza con le coreografie di Stefania Pace e la direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini: il teatro Mecenate ospiterà lunedì 23 giugno l’elaborazione di gruppo “Saranno famosi?”, poi piazza Sotto le Mura di Subbiano diventerà il suggestivo scenario di “La torre più alta” in calendario alle 21.00 di domenica 29 giugno.

Il programma completo è già disponibile sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro” con la presentazione degli spettacoli e dei relativi attori; per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a [email protected]. «Questa rassegna è il momento in cui prende vita il lavoro di un intero anno - commenta Andrea Biagiotti. –

Il palcoscenico diventerà lo spazio dove i nostri allievi imparano a superare i propri limiti e a condividere emozioni autentiche con il pubblico, esprimendo la meraviglia del teatro nella sua forma più pura tra passione, impegno e gioia condivisa».