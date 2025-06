Tradizioni e sapori: il borgo di Raggiolo ospita la Festa della Transumanza

Arezzo, 10 giugno 2025 – Un viaggio tra tradizioni e usanze del passato con la Festa della Transumanza di Raggiolo.

L’appuntamento è in calendario domenica 15 giugno quando il piccolo borgo casentinese verrà animato da un evento dal forte fascino evocativo con cui sarà possibile rivivere l’antica pratica della migrazione stagionale delle greggi tra la montagna e il mare, andando a proporre un’esperienza immersiva tra cortei, spettacoli, laboratori e sapori.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Brigata di Raggiolo in sinergia con Comune di Ortignano Raggiolo ed Ecomuseo del Casentino con la volontà di far scoprire le atmosfere della transumanza che, per secoli, hanno caratterizzato la vita del paese alle pendici del Pratomagno quando i pastori in primavera affrontavano un lungo e impervio viaggio con le loro greggi per far ritorno in Casentino dopo aver passato i mesi più freddi dell’anno in Maremma.

La Festa della Transumanza entrerà nel vivo già nel corso della mattina con l’arrivo alle 11.00 del gruppo dei Cavalcanti della Tradizione, esperti conoscitori delle vie della transumanza, che sarà anticipato dall’allestimento del mercato con prodotti tipici delle aziende del territorio e dall’apertura delle visite all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza.

Il programma proseguirà alle 12.00 con l’inaugurazione del progetto “Passaporto del Pratomagno” a cura dell’associazione Il Bosco Magico che inserirà Raggiolo all’interno di una grande caccia al tesoro diffusa per l’intera montagna tra il Valdarno e il Casentino dove i bambini saranno invitati a esplorare il territorio attraverso il trekking alla ricerca dei timbri nascosti tra natura e borghi per completare un simpatico e coinvolgente gioco rivolto a tutta la famiglia.

Un momento dedicato al gusto e ai sapori è previsto alle 12.30 con il pranzo itinerante del pastore lungo i vicoli del paese, poi la Festa della Transumanza continuerà dalle 14.30 con il corteo con pecore, caprette, cani pastore, cavalli, giocolieri e musicanti dal torrente Barbozzaia fino a piazza San Michele.

Il pomeriggio prevederà poi l’intrattenimento per tutte le età con musica, balli e clownerie di Gunter Rieber, i laboratori sulla lavorazione della lana e sulla produzione di formaggio, scottino e ricotta con assaggi a pizzico, e la dimostrazione del gioco della ruzzola con il caratteristico “Lancio del formaggio” insieme all’associazione Ruzzola Rulletto Casentino.

Durante la giornata sarà possibile, inoltre, assaggiare le tradizionali ciambelle raggiolatte “ciamparine” preparate dalla cucina della Brigata di Raggiolo. «La transumanza - ricorda Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo, - è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità in virtù della ricchezza di tradizioni, valori e saperi che deve essere tutelata e tramandata nel corso del tempo. Con questa festa vogliamo proporre una giornata suggestiva e immersiva, ricca di esperienze con cui rendere omaggio a una memoria viva, coinvolgere le nuove generazioni e rafforzare il legame tra comunità, territorio e cultura».