Ricordando Serena, foto e classifica della corsa

Prato, 2 luglio 2025 – La Podistica Pratese torna a onorare la memoria di Serena, giovane podista che 25 anni fa non riuscì mai a raggiungere l’allenamento con la sua squadra: un tragico incidente stradale interruppe troppo presto la sua corsa nella vita. Da allora, ogni anno, la società sportiva la ricorda con una manifestazione che unisce sport, commozione e solidarietà.

L’organizzazione è curata, come sempre, dal presidente Raffaele Moccia, che anche dalla nuova sede di Poggio a Caiano continua a fare le cose in grande stile. La gara ha seguito nel tempo gli spostamenti della squadra: da Tavola di Prato a Seano, fino all’attuale e funzionale location.

Il format è ormai consolidato: si parte al calar del sole, per un evento che è diventato un simbolo del tramonto che incontra la memoria. Il percorso, di circa 10 km competitivi, è come sempre tracciato con grande attenzione, segnato in modo impeccabile e presidiato da decine di volontari. Lungo gli argini dell’Ombrone, si attraversa il ponte Manetti e si entra nel suggestivo Parco della Piana, parte delle Cascine di Tavola, che accoglie i partecipanti in un abbraccio di verde e pace. È previsto anche un tracciato ridotto per i camminatori e, all’arrivo, il tradizionale ristoro con pasta party presso la sede sociale. Immancabile il servizio solidale a cura dell’ETS “Regalami un sorriso”, presenza fissa dove si incontrano sport e generosità. Un appuntamento che non è solo una gara: è un atto d’amore, un modo per tenere viva la memoria di Serena, trasformando il dolore in condivisione e speranza.