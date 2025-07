Il campionato italiani di Drifting torna a Prato: due giorni di evoluzioni al volante

Prato, 1 luglio 2025 - Si terrà venerdì 4 e sabato 5 luglio la due giorni pratese dedicata al Drifting. Nel piazzale di viale Marconi, area Fiera, è infatti in programma la seconda prova del campionato italiano di specialità, organizzata da D-Race in collaborazione con l'Automobile Club di Prato. Il Drifting sbarca in città per il terzo anno consecutivo: dopo il successo della coppa organizzata nel 2023 e del campionato 2024, quest'anno arriva un'altra data del campionato italiano che decreterà i migliori piloti su scala nazionale. A rendere ancora più accattivante l'appuntamento pratese è il fatto che si tratti dell'unica tappa a svolgersi al di fuori di un autodromo. Il Drifting è infatti una disciplina motoristica di abilità che si effettua su auto rielaborate tendenzialmente a trazione posteriore che si possono svolgere in autodromo o su strada chiusa.

Venendo al programma della manifestazione, il paddock si apre venerdì alle ore 9 per l'allestimento. Alle 16 partono le prove libere per tutte le categorie (Street Open, Pro 2 e Pro). Alle 19.40 le qualificazioni del Pro 2 e alle 21.30 quelle del Pro. Qui si capisce subito un'ulteriore novità: qualifiche e gara si terranno in notturna, così da aumentare ulteriormente lo spettacolo. Il giorno dopo si parte alle 13 con le prove libere di tutte le categorie. Poi alle 16.30 la gara Challenge Italiano Street Open, alle 18 la presentazione dei piloti di Pro 2 e Pro e le premiazioni del Challenge. Alle 19 la gara del Pro 2 e alle 21.30 quella Pro. Alle 23.30 le cerimonie di premiazione.

“Siamo di fronte a una specialità in ascesa, con target molto giovane sia di partecipanti che di spettatori – spiega il direttore dell'Automobile Club di Prato, Claudio Bigiarini -. Le esperienze passate sono piaciute molto e così quest'anno ospitiamo una tappa del campionato italiano. Tra l'altro allestendo di nuovo lo spazio del piazzale Fiera che abbiamo gestito per i mesi di maggio e giugno”.

Ad accompagnare la due giorni pratese del Drifting ci saranno anche gli stand all'esterno dell'area di gara. Troveremo quelli di Montebianco Costruzioni con i droni a riprendere il campionato, poi quello di Cap, di Guidoni, di Aci Prato e dell'Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Industriale con il progetto Formula Student. La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma l'area gara è interdetta. Si potrà assistere alla gara solo dall'argine del fiume Bisenzio. Da ricordare il record di iscrizioni: oltre 60, quasi il doppio rispetto all'anno precedente.