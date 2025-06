Aperiwine Party + I Giorni del Vino", doppio appuntamento alla Tenuta di Frassineto

Arezzo, 12 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno, dalle 19 alle 24, la Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto, celebra l’imminente arrivo della stagione estiva con un doppio appuntamento per tutti gli amanti del vino e dei sapori della tradizione toscana.

“Aperiwine Party” e “I Giorni del Vino” assieme permetteranno ai partecipanti di vivere una full immersion che unisce la convivialità al patrimonio storico, architettonico, ambientale e vitivinicolo della Tenuta. In un’atmosfera indimenticabile, scandita inizialmente dal sole al tramonto e quindi da suggestive luminarie che valorizzeranno i giardini e gli angoli più suggestivi del posto, il venerdì nella Valdichiana aretina diventerà un momento indimenticabile.

Alle ore 19 si svolgerà una visita guidata al parco della storica villa di Frassineto, una delle fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana, che vide incrociare la sua lunga storia con grandi personaggi come l’artista Giorgio Vasari, il granduca Pietro Leopoldo I, la baronessa Fiorella Favard de L’Anglade e il conte Gioacchino Hertz.

È prevista anche la visita all’antica Barricaia per scoprire i segreti dello spumante Metodo Classico e dei vini d’eccellenza della Tenuta. Dalle ore 19.30 al via l’apericena, con un ricco buffet di specialità locali e un calice dei migliori vini della Tenuta a scelta. Colonna sonora della serata sarà la musica dal vivo del duo Fabry and Grace.

Ospiti speciali dell’evento saranno invece Simone Andreini di Tuscany Falconry Experience e i suoi rapaci. Il falconiere introdurrà i presenti al mondo della falconeria e sarà possibile ammirare da vicino le sue dimostrazioni con alcuni splendidi esemplari di uccelli. La prima data del 2025 di “Aperiwine Party” e l’evento “I Giorni del Vino”, in collaborazione con la Strada del Vino Terre di Arezzo, consentiranno di respirare la cultura enologica e la passione che animano da anni la Tenuta di Frassineto, un luogo inserito in un contesto di straordinario valore, dove storia, natura, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

La prenotazione alla serata è obbligatoria. Per un'esperienza familiare senza pensieri, si potrà indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che prenderanno parte all’iniziativa. Per chiunque desideri conoscere le tariffe di partecipazione all’apericena e alla visita guidata, è già attivo il link: https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.