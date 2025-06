“Orto sonico”: musica e buone pratiche sostenibili agli orti sociali

Arezzo, 12 giugno 2025 – Domenica 15 giugno, dalle 15:30 alle 19:30, gli Orti Sociali gestiti Legambiente in via Bucciarelli Ducci (zona Pantano) ad Arezzo ospiteranno “Orto Sonico – Re-Cycle Sound”, un pomeriggio dedicato all’arte, alla musica e alla sostenibilità, con attività aperte a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è promossa da Legambiente Arezzo in collaborazione con FIAB Arezzo – Amici della Bici ed Electra APS. Fa parte del progetto “Siete Presente – Giovani e associazionismo ed. 2025”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – GiovaniSì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, con il contributo del Servizio Civile Universale e della Fondazione CR Firenze. Il programma prevede: Ore 16:00-17:00 – Workshop di ritmo con segni: un laboratorio musicale aperto a tutti. I partecipanti sono invitati a portare i propri strumenti.

Ore 17:00-19:30 – Open mic per musicisti e attori: uno spazio libero per giovani artisti della provincia di Arezzo, che potranno esibirsi con canzoni (originali o cover), poesie, monologhi o stand-up comedy. Bookcrossing: spazio per scambiare libri. Swap party: scambio di vestiti, biciclette e giochi.

Animazioni per bambini: giochi di una volta e giochi in natura. “Orto Sonico vuole essere un momento di incontro, di espressione creativa e di promozione delle buone pratiche sostenibili – dichiarano i volontari di Legambiente –. Un modo per vivere uno spazio verde urbano come luogo di comunità, bellezza e sostenibilità.”