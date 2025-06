La 1000 Miglia transita in città giovedì 19 giugno

Arezzo, 12 giugno 2025 – Arezzo ospita per qualche ora la 1000 Miglia giovedì 19 giugno. L’amministrazione comunale patrocina l’evento contribuendo alla sua organizzazione.

Gara automobilistica di regolarità storica, 1000 Miglia vede da sempre il coinvolgimento di un vasto pubblico anagraficamente composito, costituito non solo da appassionati di auto d’epoca.

Lungo il percorso, equipaggi provenienti da tutto il mondo si snodano in una carovana dal fascino unico attraverso la penisola. Questa quarantatreesima rievocazione toccherà Arezzo nel corso della terza tappa, da Roma a Cervia-Milano Marittima. Giovedì 19 giugno, 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957 transiteranno in città provenendo da Foiano e sosteranno al Prato per il pranzo in gara. In base al programma consultabile sul sito https://1000miglia.it/ la sosta è prevista alle 13:15.

Il controllo orario di ripartenza sarà in viale Bruno Buozzi: direzione Sansepolcro. A Brescia, invece, verrà dato il via e sventolerà la bandiera a scacchi dopo le cinque tappe comprese fra il 17 e il 21 giugno durante le quali saranno percorsi ben 1.900 chilometri.