Csi Arezzo: “Sulle orme di San Francesco all'eremo di Montecasale”

Arezzo, 13 giugno 2025 – Domenica 22 giugno: Pellegrinaggio e camminata alla Chiesa giubilare del “Giubileo della Speranza 2025”

Programma Ore 9:00 - Ritrovo a Montecasale (Frazione Basilica, 59, 52037 Sansepolcro AR), sistemazione delle auto nel parcheggio a disposizione e completamento iscrizioni. Ore 9:30 – Presentazioni istituzionali e attività CSI Arezzo e Ass.

Il Cammino della Traslazione ASD, introduzione a cura di Gianni di Walktiberina On Tour, saluto e benedizione con Padre Francesco dell’Eremo francescano di Montecasale

Ore 9:50 - Visita del complesso di Montecasale a cura di Gianni dell’associazione camminatori Walktiberina On Tour Ore 10:30 - Partenza dall'Eremo di Montecasale per la camminata ad anello di circa 10 km con dislivello 300 mt, dove percorreremo anche un breve tratto della Via di Francesco e vedremo stupendi paesaggi sulla Valtiberina

Ore 13:30 - rientro all’Eremo e pranzo autogestito e condiviso nel suggestivo salone del monastero Ore 15:00 – Momento conviviale e di condivisione di testimonianze e conclusione evento

Evento in collaborazione tra: CSI. Comitato di Arezzo, Ass. Walktiberina On Tour Sansepolcro, Ass. Il Cammino della Traslazione ASD, con il Patrocinio della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Iscrizione comprensiva di assicurazione 5 euro, trasporti autogestiti, pranzo al sacco autogestito.

Per info e prenotazioni: [email protected], Francesca 338 5016022, Maria 371 1292627, Antonio 338 8047626, Gianni 338 8830255 e Letizia 328 2962680.

Consigliati: abbigliamento idoneo con scarpe adatte a sentieri sterrati e possibilità di fango, bastoncini trekking e acqua. Maglietta e scarpe di ricambio da lasciare in auto. L’idoneità alla camminata è sotto la responsabilità dei singoli partecipanti così come eventuali danni cagionati a terzi e/o cose.

In caso di maltempo la camminata potrà subire variazioni od essere annullata. Gli orari potranno subire modifiche o adattamenti.