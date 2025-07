Cinema Tascabile: il furgoncino che fa comunità torna a Firenze

Firenze, 2 luglio 2025 - Un furgoncino, un proiettore itinerante, e tanta voglia di stare insieme. Con poesia e leggerezza, semplicità ed ironia. Perché il Cinema Tascabile è questo, un piccolo Bulli degli anni Settanta con dentro un grande progetto di comunità. L'icona più riconoscibile dell'Estate Fiorentina torna ad accendere le periferie fiorentine, con sedici proiezioni per quattro serate a settimana dal 7 al 31 luglio: la rassegna, ideata da Entrarte in collaborazione con l'Associazione Quelli degli Alfieri e Unicoop Firenze, si rivolge ad un pubblico ampio e trasversale con storie di amicizia, commedie brillanti, drammi sociali e familiari, film sulla memoria e il cambiamento.

La selezione di titoli - ad ingresso libero e gratuito - attraversa i successi del cinema italiano recente fino ad opere internazionali e d'autore: il percorso del mitico furgoncino Volkswagen si ferma ogni lunedì al Giardino del Centro Sociale di Sorgane (Q3), dove saranno proiettati l'esordio alla regia di Margherita Buy "Volare", la commedia in salsa abruzzese di Riccardo Milani "Un mondo a parte", con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il tour de force di Pilar Fogliati - regista, sceneggiatrice e mattatrice assoluta in quattro ruoli - nel delicato "Romantiche" , e il film campione di premi e incassi "C'è ancora domani", di Paola Cortellesi.

Procedendo verso l'ex-quartiere operaio di Novoli Rifredi, il Cinema Tascabile raggiunge il martedì Piazza Primo Maggio a Brozzi (Q5), che ospita la visione di "Romeo è Giulietta", la nuova commedia del pratese Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto e Geppi Cucciari, il fantasy di animazione "If - Gli amici immaginari" di John Krasinski - già autore di "Top Gun Maverick" - l'irriverente e sapido quadro familiare di Pietro Castellitto intitolato "Enea", e il ritorno a casa nella sua terra lucana d'origine di Rocco Papaleo, protagonista e regista del malinconico "Scordato", con Giorgia in veste di attrice. Il viaggio prosegue il mercoledì al Giardino di Villa Arrivabene (Q2), ancora con tanto cinema italiano: dalla novazione degli impiegati dell'Ilva di Taranto, raccontata da Michele Riondino nella commedia nerissima "Palazzina Laf", al teen drama di Marco Risi "Il punto di rugiada", fino al thriller psicologico di Daniele Luchetti "Confidenza", con Elio Germano.

Ultima tappa in programma quella in Piazza della Crezia ad Ugnano (Q4), dove il giovedì ci sarà spazio per drammi al femminile come "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi, che adatta il romanzo autobiografico di Chiara Gamberale, potenti ritratti sulle ingiustizie del presente, personificate dall'operaio di provincia truffato dalle banche interpretato da Antonio Albanese in "Cento domeniche", e sguardi profondi sul mondo: da "Green border" di Agnieszka Holland, che fotografa in bianco e nero la tragedia dei migranti sballottati al confine tra Polonia e Bielorussia, a "Tatami" di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv, che scelgono il formato 4:3 e l'assenza di colori per denunciare la follia del regime iraniano verso le donne.