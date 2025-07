Ecco il Luglio sangiovannese 2025

Arezzo, 1 luglio 2025 – Con l’arrivo dell’estate, San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un luglio ricco di eventi e appuntamenti. Il nuovo cartellone estivo propone un programma articolato e variegato, dove rassegne consolidate si intrecciano a iniziative inedite, diffondendosi nei quartieri e animando ogni angolo della città.

Un calendario pensato per coinvolgere tutte le fasce di età e offrire occasioni di svago, cultura e socialità. Musica, teatro, cinema, spettacoli e intrattenimento si alterneranno per un mese di appuntamenti capaci di soddisfare gusti diversi e rendere il luglio sangiovannese ancora più vivo e condiviso.

Alla conferenza stampa di presentazione, ospitata nella sala David Sassoli di Palomar, hanno partecipato il sindaco Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi, l’assessore al commercio e alle attività produttive Massimo Pellegrini, Francesco Fabbrini per la Pro Loco di San Giovanni Valdarno e i rappresentanti delle tante associazioni che hanno collaborato all’organizzazione del cartellone, tra cui Centro Commerciale Naturale, Materiali Sonori, Orientoccidente, Music Pool, Carnevale Storico Sangiovannese, Accademia Musicale Valdarnese, Circolo Laudato Si’, associazione culturale Paro Paro, Anpi Valdarno, Muse, Cronache di Ruolo, Unicoop Firenze e le associazioni di categoria del Valdarno Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato.

“Siamo davvero molto soddisfatti – commenta il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – del cartellone estivo di questo 2025, perché è ricco di eventi e iniziative pensati per un pubblico ampio e diversificato, capace di coinvolgere tutte le fasce d’età. Il filo conduttore sarà, naturalmente, la cultura, l’intrattenimento e il divertimento, ma anche l’approfondimento e l’attenzione a chi, quest’anno, non potrà andare in vacanza.

Luglio sarà particolarmente intenso, e per questo ringrazio l’assessorato alla cultura, che organizza e coordina in prima persona tutte le iniziative, la Pro Loco di San Giovanni Valdarno e le numerose associazioni che hanno collaborato alla costruzione di questo bellissimo calendario.

La partecipazione di tanti soggetti restituisce l’idea di una sinergia forte e concreta per la nostra città. Molti eventi sono in continuità con gli anni passati, ma non mancano le novità. Tra queste, segnalo con piacere la prima edizione del ValdarnoComics, che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 luglio, dedicato a tutti gli appassionati di fumetto. Torna inoltre l’opera in piazza Masaccio, lunedì 28 luglio alle ore 21: quest’anno protagonista sarà Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

La prevendita dei biglietti è già attiva, sia attraverso la Pro Loco che online. Due appuntamenti importanti saranno poi dedicati ai temi della pace e della liberazione. Il 10 luglio ospiteremo Dissonanze in accordo, un concerto con testimonianze sul conflitto da parte dei giovani dello studentato internazionale di Rondine, Cittadella della Pace.

L’evento, curato dall’Orchestra Instabile di Arezzo, unisce musica e riflessione in un momento storico particolarmente delicato. Il secondo appuntamento sarà il 24 luglio, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione di San Giovanni Valdarno: ospiteremo lo straordinario concerto di Letizia Fuochi e Chiara Riondino.

L’invito è quindi a vivere San Giovanni Valdarno durante tutto il mese di luglio, attraverso gli eventi e le iniziative pensate per tutta la cittadinanza”. “La ricchezza e la qualità del cartellone di quest’anno sono il frutto di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato Francesco Fabbrini della Pro Loco di San Giovanni Valdarno – La sinergia tra le associazioni del territorio è stata fondamentale per costruire un programma capace di parlare a tutti.

È proprio nella collaborazione che troviamo la forza per valorizzare la nostra città e offrire eventi sempre più partecipati e significativi”. “Anche quest’anno – aggiunge l’assessore alla cultura Fabio Franchi – il Luglio Sangiovannese si presenta come un’occasione preziosa per vivere insieme la città attraverso la musica, il teatro, il cinema, l’arte e il divertimento.

Abbiamo costruito un calendario ricco e trasversale, capace di unire iniziative consolidate a proposte nuove, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le generazioni e rendere San Giovanni Valdarno un luogo di incontro e di partecipazione. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con le tante associazioni e le varie realtà culturali che ogni giorno arricchiscono la nostra comunità e che ringrazio sinceramente.

Invito tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere: sarà un mese all’insegna dello spettacolo, della cultura, della socialità e del piacere di stare insieme, che conferma San Giovanni Valdarno come un punto di riferimento per l’estate dell’intero Valdarno” Il programma si apre giovedì 3 luglio in piazza Masaccio con Ttributo a Notre Dame, spettacolo a cura dell’associazione Culturale Paro Paro e diretto da Jessica Citroni, che porta in scena un musical sotto le stelle ispirato alla celebre commedia musicale “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.

L’evento, promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune ha un fine benefico: parte del ricavato sarà devoluto in alla Parrocchia di Santa Marie delle Grazie. Sabato 5 luglio è in programma Root Fest! agli orti sociali di Sant’Andrea, una giornata interamente dedicata alla rete degli orti toscani. Incontri, laboratori e musica per condividere esperienze e celebrare il lavoro che ogni giorno coltiva relazioni, cibo, comunità.

Sempre nel fine settimana, il centro storico si trasformerà nel regno del fumetto, della musica e dei giochi da tavolo grazie a ValdarnoComics, in scena sabato 5 e domenica 6 luglio. Due giorni all’insegna del divertimento, della creatività e della cultura pop con un ricco programma di eventi pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Fra gli ospiti Ester Cardella, Daniele Procacci, Ambra Pazzani e Fabrizio Lopresti. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”, da Ottava Brigata e dall’associazione Cronache di Ruolo, si svolgerà con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Il cinema sotto le stelle sarà protagonista con più rassegne: La nostra memoria inquieta, l’esclusiva rassegna di film in pellicola organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Festival Orientoccidente e curata come sempre da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti è giunta all’undicesima edizione. Per il 2025 proporrà ogni lunedì in piazza Cesare Battisti un omaggio cinematografico a Tim Burton, regista visionario e maestro del gotico fiabesco, con titoli come Beetlejuice, Beetlejuice, Edward mani di forbice, Ed Wood e Mars attacks!

Il Circolo Laudato Si’ organizza invece una rassegna nella resede della Chiesa di Santa Teresa, con film come Selma- la strada per la libertà, La forma della voce e Freedom Writers. Come ormai da diversi anni, anche l’associazione Residenti in centro storico organizza un ciclo di film al Giardino di’ Noce: la rassegna – dedicata sempre ad un regista o a un attore – quest’anno vede protagonista il regista Antonio Albanese, attore e regista capace di fondere satira sociale e umanità in personaggi diventati simbolo della commedia italiana.

In programma Uomo d’acqua dolce, Grazie ragazzi, Cento domeniche e Qualunquemente. Il 9 luglio il centro storico ospita il Carnevale Estivo, un’esplosione di colori, musica e maschere grazie all’associazione Carnevale storico sangiovannese, insieme alla pro Loco e al Centro commerciale naturale. Ad animare la festa il gruppo Masquerada, conosciuto per le sue coinvolgenti performance ispirate al mondo fantasy e alle tradizioni carnevalesche.

Il 10 luglio è la volta di Dissonanze in accordo, un concerto con testimonianze sul conflitto dei giovani dello Studentato internazionale World House di Rondine Cittadella della pace. L’evento, curato da Oida, orchestra instabile di Arezzo, unisce musica e riflessione profonda in un dialogo tra nuove generazioni. Martedì 15 luglio l’appuntamento è con il grande jazz internazionale: in piazza Masaccio arrivano Steve Coleman and Five Elements, storica formazione guidata dal celebre sassofonista americano, pioniere dell’avant-jazz e fondatore del movimento M-Base.

Il concerto si inserisce nella 42esima edizione del Valdarno Jazz Festival che porta sul palco le stelle del jazz italiano e internazionale. Il giorno successivo, spazio all’artista sangiovannese Walter Sterbini con il suo concerto Walter & Friends in piazza Masaccio mentre il 17 luglio sarà la volta della commedia teatrale Terrore – una commedia da paura nei giardini di via della Costituzione a cura dell’associazione culturale Paro Paro. Mercoledì 23 luglio piazza Cavour ospiterà la presentazione del nuovo portale turistico Le vie di San Giovanni, seguita da una serata di piano bar.

Un evento organizzato dalla Pro Loco e dal Centro commerciale naturale. Il 24 luglio si celebra l’81° anniversario della Liberazione della città. Sul palco di piazza Masaccio interverranno il sindaco Valentina Vadi e del presidente Anpi Valdarno Giuseppe Morandini, prima di lasciare spazio all’atteso concerto della cantante e storica fiorentina Letizia Fuochi dalla voce intensa e narrativa, accompagnata da Chiara Rondino, Frank Cusumano, Gianni Cammilli ed Ettore Bonafé.

L’evento, è il primo appuntamento del Festival Orientoccidente, curato da Materiali sonori. Il secondo sarà venerdì 25 luglio, con Pastasciutta Antifascista al Circolo Arci di Ponte alle Forche, accompagnata dal concerto del gruppo folk Alta Madera. Il festival chiuderà con l’evento del 31 luglio con Parole erranti in piazza Masaccio. Un incontro con Sandra Bonzi, giornalista e autrice dallo stile ironico e brillante, e Claudio Bisio, attore e scrittore capace di muoversi con disinvoltura tra teatro, cinema e letteratura che non farà mancare la sua verve da “uomo di spettacolo”.

I due presenteranno i loro ultimi libri in dialogo con Enzo Brogi. Dopo il grande successo dello scorso anno, il 28 luglio torna la grande lirica in piazza con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, melodramma in due atti, amato dal pubblico di tutte le età. Lo spettacolo, inserito nel Terre d’Arezzo Music Festival, vedrà in scena interpreti e musicisti di grande talento con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro dell’Opera di Parma. In parallelo, per tutto il mese sarà visitabile a Casa Masaccio la mostra Dietro la scena, dentro il set dell’umano: Marja-Leena Hukkanen – Aki Kaurismäki.

Dopo il conferimento del Premio Marco Melani 2024 (18° edizione, a cura di Armando Andria e Gabriele Monaco) al regista finlandese Aki Kaurismäki, infatti, Esporre il cinema ospita oltre cinquanta scatti dai set dei suoi film realizzati da una delle più importanti fotografe di scena finlandesi, Marja-Leena (Malla) Hukkanen, legata al regista da una collaborazione e amicizia lunga oltre quarant’anni.

Nei mercoledì 9, 16 e 23 luglio, apertura serale dei negozi nel centro cittadino, a cura del Centro Commerciale Naturale. Un calendario variegato, costruito grazie alla collaborazione sinergica tra amministrazione, realtà culturali, associazioni e cittadini, per vivere insieme la bellezza dell’estate sangiovannese. Tutti gli eventi sono sponsorizzati da UniCoop Firenze.