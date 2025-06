Al via Yoga ad arte sulle terrazze di Casa Bruschi

Arezzo, 12 giugno 2025 – Anche quest’estate le terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, si trasformano in un luogo di benessere e bellezza: dal 10 luglio, prende il via la nona edizione di Yoga ad Arte con appuntamenti serali per adulti e una lezione per genitori e figli. Immersi nella suggestiva atmosfera del centro storico, con affaccio sulla Pieve e sui tetti di Arezzo, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica dove yoga, arte e antiquariato si incontrano in perfetta armonia.

Il programma prevede il 10, 17 e 31 luglio, alle ore 20.30 con durata di circa un’ora e mezzo, le lezioni per adulti svolte in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani. “La prima serata sarà dedicata al Vinyasa Yoga, un approccio speciale che permette di arrivare da un punto ad un altro con un flusso fluido e dinamico di movimenti attraverso il supporto del respiro - anticipa il Maestro Storani. –

Il 17 luglio sarà sempre dedicato al Vinyasa ma si terrà una special class con un approfondimento di pratica mirato delle anche, una zona fondamentale per la mobilità e il rilascio delle tensioni emotive. A seguire, una meditazione guidata per un viaggio interiore, un’occasione per esplorare il corpo e la mente in modo armonico e consapevole.

Nel terzo appuntamento una lezione di Ashtanga Yoga, uno stile molto impegnativo e dinamico che include movimenti intensi”. La serata del 24 luglio, sempre alle 20.30 con durata di circa un’ora, sarà dedicata allo yoga “genitori-figli” per offrire a bambini e al proprio parente un momento di gioco, complicità e movimento condiviso.

La lezione, della durata di circa 45 minuti, sarà condotta da Elisa Bertocci, educatrice e insegnante certificata nel metodo Balyayoga. Il costo è di €12 a persona, comprensivo dell’ingresso al museo, utilizzabile entro la settimana successiva all’evento. Prevendita alla biglietteria di Casa Bruschi (aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18), raggiungibile per informazioni al numero 0575 354126 o scrivendo a [email protected].