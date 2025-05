Primo appuntamento con "La danza che muove è primavera", la danza e il circo contemporaneo nei quartieri di Arezzo

Arezzo, 16 maggio 2025 – L'Associazione Sosta Palmizi presenta la nuova edizione di LA DANZA CHE MUOVE è primavera, un ciclo di interventi performativi che per il secondo anno porteranno la danza e il circo contemporaneo nei quartieri di Arezzo.

L'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico alla danza attraverso spettacoli e performance site-specific, creando momenti di incontro e condivisione nei luoghi della quotidianità. La programmazione è a cura Sosta Palmizi con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze | in collaborazione con Oxfam italia, Comuni Talenti, I.C. Francesco Severi, CAS Tortaia e Bar Mengo 2.0.

Il primo appuntamento, nell’ambito di Saione Mob, è previsto per domenica 18 maggio con tre repliche durante la giornata, alle 11:00, alle 15:00 e alle 17:00 della performance interattiva POP (durata 30’) di Nicola Galli dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle famiglie presso il Parco Pionta (ingresso via Rismondo).

Nicola Galli (premio “Danza & Danza” come miglior coreografo emergente) parallelamente alla ricerca artistica come coreografo, danzatore, light e costume designer, si occupa di percorsi formativi dedicati a bambini e adulti attraverso un personale metodo di esplorazione del movimento, alla scoperta di nuove visioni e percezioni del corpo.

Ad Arezzo presenterà la performance POP che pone al centro proprio il corpo come strumento primario per l’esplorazione delle potenzialità̀ espressive e comunicative. Una piattaforma quadrata ricoperta di pluriball diventa l’occasione per scoprire differenti possibilità motorie!

Un tempo dedicato al gioco e all’esplorazione di nuove percezioni, sensazioni ed emozioni attraverso il movimento. Gli appuntamenti successivi con LA DANZA CHE MUOVE è primavera sono in calendario per sabato 7 giugno nell’ambito della manifestazione Il sabato del villaggio Tortaya e in collaborazione con progetto Quello che ci muove dell’I.C. Severi con lo spettacolo di circo contemporaneo itinerante e partecipativo Bauci – Circo delle città invisibili, ispirato all’omonima opera di Italo Calvino.