Escursione Fiab Arezzo nel Parco Foreste Casentinesi

Arezzo, 26 giugno 2025 – Escursione della FIAB Arezzo nel Parco Foreste Casentinesi.

LA VALLE DELL’OIA E IL MISTERO DEL BADALISCO (Immersi nel Parco delle Foreste Casentinesi).Dal Passo della Calla, antica via delle transumanze maremmane, si segue la vecchia strada per Fonte Calcedonia, poi si svolta sulla forestale dell’Oia fino al rifugio Monte Giogarello.

Si scende dolcemente a Poggio Morgante e alle Case Oia, dove è prevista una sosta colazione presso le opere di presa dell’acquedotto di Stia. Si risale verso la Costa della Chiesa e, superato Poggio Garbello, si scende fino al torrente Vadarello, passando per Vitareta e Bocca Pecorina.

Dopo una breve salita si raggiunge la Madonna di Montalto. Da qui, una bella discesa attraversa le frazioni di Papiano Alto (Poggiolo, Doccia, Chiesa, Colle, Renacci) fino alla Cartiera o a Castel d’Urbech.

La valle dell’Oia è legata alla leggenda del “Badalisco”, un serpente con testa d’uccello, forse nato da racconti antichi o rafforzato da un terremoto del XVII secolo che avrebbe “liberato una gran massa di serpenti”.

PROGRAMMA: DOMENICA 6 LUGLIO ore 8. Ritrovo Parcheggio IPERCOOP – lato DECATHLON prenotazione necessaria (max 12 posti): per chi è sprovvisto di auto portabici sarà disponibile un furgone con ca. 8 posti+bici h 9,30 Arrivo alla Calla ed inizio escursione; è previsto di lasciare un’auto a STIA (canto alla Rana) per riportare gli autisti alla Calla (dopo pranzo) h 11,00 dopo transito a Case Oia, breve sosta alla Madonna di Montalto h 12,00 fine escursione nell’abitato di Stia. h 12,30 Pranzo insieme al Canto alla Rana e recupero mezzi per rientro ad Arezzo Informazioni Il percorso di ca. 20 Km, si svolge su strade forestali di moderata pendenza, dislivello in salita 170 m, dislivello in discesa 950 m.

Per i soci FIAB AREZZO: AdB partecipazione gratuita, i non soci contribuiscono con 3€ (assicurazione) – Si raccomanda di leggere IL DECALOGO FIAB PER I PARTECIPANTI nel sito www.fiabarezzo.it - Difficoltà: MEDIA - Bici consigliata: MTB, treking/ibrida/gravel, E-Bike - Seguirà pranzo conviviale “da Filetto alla RANA” - costo 25 € (antipasto primo acqua vino caffè)