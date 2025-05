Torna il raduno di auto e moto storiche “Città di Arezzo”

Arezzo, 24 maggio 2025 – Si rinnova domenica 25 maggio l’appuntamento con il raduno di Auto e Moto Storiche "Città di Arezzo" a cura di CNA Arezzo e Socialnet. “Festeggiamo la 13esima edizione – commenta Franca Rizzo Presidente CNA Area Aretina – un appuntamento per gli appassionati di motori con lo spirito di solidarietà che da sempre accompagna l’iniziativa: con oltre 53mila euro raccolti fino ad oggi, la manifestazione - che lega insieme passione, tradizione, territorio e folklore - continua a dimostrare la sua vocazione sociale e solidale.

Quest’anno faremo tappa ad Anghiari, uno dei borghi più belli d’Italia con una carovana di veicoli storici che richiama oltre 200 partecipanti. Il percorso prevede il pranzo a Ruscello ospiti del Comitato della Civiltà Contadina e nel pomeriggio la visita alla Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino, a Ponte a Chiani, all’insegna della tradizione enogastronomica locale.

Esibizione d’eccezione al ritorno in città del Gruppo Sbandieratori di Arezzo e delle maschere dei Figli di Bocco”. “L'Amministrazione comunale sostiene volentieri le iniziative che, come questa, uniscono la solidarietà e la promozione del nostro territorio, valorizzando sia la città di Arezzo che la sua provincia.

È significativo vedere come eventi con finalità benefiche riescano a trasformare la nostra area in una cornice vivace e attrattiva – dichiara l’Assessore Simone Chierici. – Grazie a CNA, Arezzo si conferma ancora una volta punto di riferimento per una manifestazione di grande richiamo, capace di attrarre un pubblico vastissimo e di mostrare la ricchezza delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio.

Siamo fermamente convinti che investire in questo tipo di sinergie sia fondamentale per il bene della nostra comunità e per lo sviluppo del turismo locale.” A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri e Sindaco del Comune di Anghiari: “La Provincia di Arezzo è lieta di patrocinare questa iniziativa organizzata da CNA da ben 13 anni.

Sono certo che anche quest’anno richiamerà tanti appassionati di auto e moto storiche alla scoperta di Arezzo, Anghiari e dei meravigliosi borghi del territorio. Una manifestazione che ci farà rivivere il fascino dei gioielli della meccanica, un patrimonio di cultura motoristica che continua a vivere grazie a collezionisti, restauratori, esperti e semplici appassionati, che con il loro impegno mantengono viva la memoria e l’eleganza di queste vetture e moto iconiche.

Un evento collaudato che non è solo promozione turistica, ma anche solidarietà, per il ricavato devoluto in beneficenza. Quando si parla di solidarietà in questa Provincia siamo capaci di muovere una rete nel territorio fatta di istituzioni, aziende e associazioni, che ci vede tutti impegnati, a partire in questo caso da CNA, a cui vanno le mie congratulazioni, insieme ai tanti partner.

Un ringraziamento particolare alle forze di Polizia che permetteranno il passaggio in sicurezza e a quanti si sono messi a disposizione in modo gratuito per permettere il successo di questa iniziativa.”

Tra i partner storici dell’evento, anche Atam Spa, che conferma il proprio impegno attraverso le parole dell’Amministratore Unico Carla Tavanti: "Atam aderisce all’evento fin dalla sua prima edizione per la rilevanza che assume per il territorio aretino ed in considerazione delle azioni di solidarietà che riesce a realizzare grazie alle attività della organizzazione di volontariato Socialnet.

Il Raduno di Auto e Moto Storiche, in partenza dal parcheggio Mecenate gestito da Atam Spa, è inoltre una occasione per l’azienda per promuovere, a tutti i partecipanti all’evento, il parcheggio medesimo ed i servizi di mobilità cittadina erogati. Il parcheggio Mecenate infatti è situato nelle immediate vicinanze del centro cittadino e dispone di un piano scoperto con ampi spazi di manovra per gli autoveicoli.

L’Azienda sostiene con forza ed impegno le iniziative che, come questa organizzata da CNA, garantiscono un ritorno alla collettività aretina non solo in termini di promozione dei servizi erogati ma anche di solidarietà."

“Il Raduno "Città di Arezzo" non è solo un evento motoristico, ma un momento di incontro, memoria e comunità – dichiara Marcello Tornani Presidente CNA Pensionati Arezzo - Un appuntamento che continua a crescere grazie all’entusiasmo di tutti coloro che, con passione e impegno contribuiscono al suo successo. Fondamentale, come ogni anno, il supporto della rete dei collaboratori: dalla Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi al Vespa Club fino alla Polizia Municipale e ai Carabinieri per la sicurezza lungo il percorso a tutti gli enti, istituzioni ed imprese che sostengono anche questa edizione”.