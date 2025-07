Podismo, alle Cascine il trofeo Ottanelli: di corsa al tramonto

Firenze, 2 luglio 2025 – Con partenza e arrivo presso la Piscina delle Pavoniere, nel cuore del Parco delle Cascine, si è svolta la corsa podistica in memoria di Lorenzo Ottanelli, ideata da Mauro Pieroni e organizzata con il supporto della squadra UP Isolotto. L’evento ricorda l’amico scomparso, già in servizio presso la Polizia Municipale di Firenze: proprio per questo, all’interno della gara è prevista una speciale classifica riservata agli appartenenti alle forze dell’ordine.

Una gara che oggi assume una doppia valenza affettiva, poiché anche Mauro ci ha lasciato: il trofeo è così diventato per tutta la squadra e per gli amici un momento intenso di ricordo e riflessione. Il percorso, meticolosamente misurato e certificato, si sviluppa sulla distanza esatta di 10 km, offrendo a tutti l’opportunità di mettersi alla prova nel suggestivo scenario del tramonto. Per i non competitivi è previsto anche un tracciato ridotto, accessibile a tutti. Lo sfondo è quello incantevole del Parco delle Cascine, con partenza nei pressi della Piscina delle Pavoniere: si corre verso il tramonto, immersi in quella luce magica conosciuta dai fotografi come "golden hour", che avvolge ogni cosa di toni caldi e dorati.

Un successo costruito negli anni, grazie a un’organizzazione attenta e affiatata, alla quale si unisce l’ormai immancabile cocomerata finale, che ha contribuito a richiamare al via oltre 800 partecipanti. Il ricavato della manifestazione è stato destinato anche alla Fondazione AMI Versilia, impegnata nel sostegno alle adozioni a distanza. Servizio fotografico ufficiale a cura della ETS "Regalami un sorriso".

Le notizie sul podismo toscano a questo link