Oltre 500 per la ’Francigena Half Marathon’

Oltre 500 i podisti partecipanti alla Francigena Half Marathon. Passo dopo passo hanno portato a termine il percorso, ognuno col proprio ritmo. Dove passarono eserciti, imperatori, papi e pellegrini è stato creato un itinerario in grado di ripercorrere le tappe della storia. Ben pochi tracciati possono vantare le vocazioni della Francigena battezzata nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di Canterbury, in viaggio verso Roma. Questo tracciato diventa l’antidoto alla frenesia della quotidianità e propone l’ascolto della natura e la meraviglia dei paesaggi. Seguendo questi principi del cammino lento è stata organizzata da Asd Goodbike Pontremoli l’edizione 2025 tra Berceto e Pontremoli. Pensata per le famiglie e per chi vuole godersi luoghi meravigliosi senza l’ansia del cronometro la manifestazione si è sviluppata su 3 percorsi, rispettivamente 24.2 km con partenza dall’Ostello di Berceto, 19.7 km con partenza dal passo della Cisa (porta della via Francigena) e infine 8.7 km con partenza dalla frazione di Casalina. Partiti dall’Ostello di Berceto (990 mt i podisti sono saliti in direzione del Monte Valoria (1.230 mt) per poi scendere ai 1.040 metri del Passo della Cisa dove prende il via il percorso medio. Dalla porta della via Francigena il sentiero va fino al passo del Righetto, qui parte una lunga discesa a tratti anche ripida che porta alla frazione di Cavezzana D’Antena. Attraversate le frazioni di Previdè per giungere a Groppodalosio, famosa per un ponte medioevale che rappresenta il punto di attraversamento del fiume Magra per i pellegrini della Via Francigena, di seguito Casalina dove era attivo il secondo ristoro e veniva avviato il percorso corto. I partecipanti sono arrivati alla frazione di Toplecca per proseguire in direzione Crocetta dove era allestito l’ultimo ristoro. Da questo punto del percorso era solo discesa fino all’arrivo. Arrivati in piazza della Repubblica un lauto ristoro per recuperare tutte le energie perse. Una giornata impegnativa per le temperature, ma tutti hanno i partecipanti hanno ringraziato Asd Goodbike per la perfetta organizzazione dell’evento.

N.B.