Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana, le foto della 21esima edizione

Montelupo Fiorentino (Firenze), 27 giugno 2025 – Ventunesima edizione per questa classica corsa podistica che attraversa le campagne della frazione di Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino. Buona la partecipazione: l’abbinamento tra corsa e sagra gastronomica continua a riscuotere grande successo, tanto che molti podisti intervengono proprio per poter godere del celebre “terzo tempo”.

La fotogallery a cura di Regalami un sorriso:

Chi arriva per la prima volta potrebbe trovare il luogo un po’ nascosto e dall’accesso angusto, ma la location si rivela ben attrezzata, con ampi parcheggi e spazi in grado di accogliere al meglio i partecipanti sia alla gara che alla successiva festa culinaria. Ed è proprio quest’ultima a rappresentare il cuore pulsante dell’evento: un momento di convivialità e condivisione che ha saputo unire sport e tradizione, permettendo ai podisti di celebrare degnamente l’esperienza appena vissuta.

Il percorso si sviluppa su una distanza di 8,350 km, con un tratto particolarmente impegnativo: una salita di ben 3 chilometri attraverso la campagna e le colline circostanti, che ha messo alla prova la determinazione di tutti i partecipanti. L’organizzazione è stata curata con attenzione dalla Asd Capraia e Limite, con il supporto operativo dell’Atletica Vinci. L’intero ricavato è stato devoluto in beneficenza a favore dei minori in difficoltà, grazie all’impegno dei Padri Scolopi. L’assistenza medica è stata a cura della Misericordia di Montelupo Fiorentino, sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze. Il servizio fotografico è invece a cura come sempre dell’ETS Regalami un Sorriso.

