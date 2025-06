A Sammontana torna il Trofeo Sagra Campagnola

Montelupo Fiorentino (Firenze), 26 giugno 2025 – È in programma per venerdì 27 giugno la 21esima edizione del Trofeo Sagra Campagnola, classica corsa podistica che si snoda tra le campagne della frazione di Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino. Per chi vi accede per la prima volta, la location potrebbe inizialmente apparire angusta e nascosta, ma si rivela ben organizzata, dotata di ampi parcheggi e perfettamente in grado di accogliere al meglio i partecipanti, sia alla corsa che alla successiva sagra culinaria.

Proprio la festa rappresenta uno degli elementi più attrattivi dell’evento, offrendo ai podisti un’occasione per condividere e celebrare insieme il momento sportivo appena vissuto. Il percorso misura 8,350 km, con una salita impegnativa di ben 3 km che attraversa suggestivi paesaggi rurali e collinari. L’organizzazione è curata dalla ASD Capraia e Limite, con la collaborazione degli uomini dell’Atletica Vinci. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, a favore dei minori bisognosi, grazie all’impegno dei Padri Scolopi. L’assistenza medica sarà garantita dalla Misericordia di Montelupo Fiorentino, sotto l’egida della UISP. Per informazioni: Juri 348.6784720 Servizio fotografico: a cura della ETS Regalami un Sorriso.