Podismo, a Firenze torna il trofeo Ottanelli

Firenze, 30 giugno 2025 – Martedì 1° luglio torna l’appuntamento con il Trofeo Ottanelli, la corsa podistica in programma presso la Piscina delle Pavoniere, nel cuore del parco delle Cascine di Firenze. La manifestazione è nata per ricordare Lorenzo Ottanelli, agente della Polizia Municipale fiorentina, grazie all’iniziativa di Mauro Pieroni e della squadra UP Isolotto. Un evento che assume un valore ancora più profondo da quando anche Mauro ci ha lasciati: oggi questo trofeo è un sentito momento di memoria e amicizia per tutta la squadra e per chi lo ha conosciuto. All’interno della gara è prevista una speciale classifica riservata agli appartenenti alle forze dell’ordine, in omaggio alla figura di Lorenzo.

Il percorso, certificato e misurato con precisione sulla distanza di 10 km, offre l’occasione ideale per testare la propria forma fisica al calare del sole. È previsto anche un tracciato ridotto per i partecipanti non competitivi. La partenza, fissata nei pressi della Piscina delle Pavoniere, accompagna i runner in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze: il parco delle Cascine, illuminato dalla magica luce del tramonto. Proprio nella “Golden hour”, quel momento tanto amato anche dai fotografi, ogni scorcio si trasforma in poesia. Organizzazione impeccabile e una tradizionale cocomerata finale accolgono gli oltre 800 partecipanti che ogni anno scelgono di esserci. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione AMI Versilia, impegnata in progetti di adozione a distanza. Info: www.isolotto.eu