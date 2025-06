“Lo spettacolo del cibo”: un percorso creativo con i bambini di Chiusi della Verna

Arezzo, 13 giugno 2025 – Un percorso creativo ed espressivo per tramandare tra le giovani generazioni le tradizioni di Chiusi della Verna.

Ad averlo promosso è stata la cooperativa Connessioni in collaborazione con l’associazione Noidellescarpediverse che, negli ultimi mesi, ha coinvolto i bambini e le bambine della scuola primaria del borgo casentinese in un laboratorio teatrale ispirato a storie, mestieri e sapori del territorio, con un progetto che ha trovato il proprio epilogo in un momento di condivisione con l’intera comunità. Il filo conduttore dell’iniziativa è stato il “tortello alla lastra”, con gli alunni che sono stati accompagnati alla scoperta dell’intera filiera di questa specialità tipica della tradizione locale che viene tramandata di generazione in generazione.

L’incontro con un produttore è stato seguito dai laboratori teatrali a cura dell’attore e autore Samuele Boncompagni che, indossando le vesti di un viandante e collaborando con le insegnanti, ha condotto gli alunni in un vero e proprio viaggio artistico dal titolo “Lo spettacolo del cibo” che è stato finalizzato a valorizzare le capacità comunicative, corporee ed espressive tra giochi teatrali, improvvisazioni guidate e altre attività.

I piccoli allievi-attori hanno poi rielaborato favole e racconti popolari, creando nuove narrazioni collegate al tema del cammino e dell’incontro dove il tortello alla lastra è stato inteso come un simbolo di accoglienza, cultura e condivisione.

L’ultima tappa di questo percorso è coincisa con lo spettacolo nel nuovo Anfiteatro Naturale di Chiusi della Verna in cui è stato presentato il lavoro svolto nell’anno scolastico attraverso un’alternanza tra momenti narrativi, scenici e musicali, con la rappresentazione che è stata arricchita da scene evocative delle diverse fasi della preparazione del tortello.

Il progetto è stato finanziato con fondi PNRR M1C3 per i Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo per la realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali previste dall’intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”. «Il laboratorio di propedeutica teatrale - spiega Elisa Maggi, vicepresidente di Connessioni, - ha coinvolto tutti i bambini della scuola primaria di Chiusi della Verna in un percorso creativo ed espressivo che è stato ispirato a un elemento fortemente identitario del territorio: il tortello alla lastra.

Riteniamo importante veicolare ai giovani il patrimonio di tradizioni locali che sono state riproposte anche nello spettacolo finale dove, con fantasia e semplicità, sono stati messi in scena i gesti e i profumi collegati a questa specialità attraverso un racconto che parla di casa, memoria e territorio».