Maggiolata Lucignanese: presenze record per la prima uscita

Arezzo, 26 maggio 2025 – È stata una prima uscita da record quella della Maggiolata Lucignanese 2025, che ieri, domenica 25 maggio, ha ufficialmente inaugurato la sua 86ª edizione con un successo di pubblico senza precedenti.

Al termine della giornata, il Comitato organizzatore ha registrato oltre 7.000 spettatori paganti, quasi il doppio rispetto alla prima sfilata dell’edizione precedente. Un risultato straordinario per Lucignano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che si è trasformato in un autentico giardino fiorito per accogliere i visitatori accorsi da tutta la Toscana e oltre, attratti dal fascino senza tempo della Maggiolata e dall’edizione 2025 dedicata al tema “Oriente: miti e tradizioni”.

La cerimonia inaugurale si è aperta con il Corteo Storico di Lucignano, che, tra rulli di tamburo, squilli di chiarine e sventolio di bandiere, ha fatto da suggestiva cornice al momento del taglio del nastro a cura della Sindaca Roberta Casini, affiancata da ospiti d’eccezione: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto di Arezzo S.E. Clemente Di Nuzzo, la Consigliera regionale Lucia De Robertis, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Claudio Rubertà, il Presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi e il Direttore Generale della Asl Tse, dott. Marco Torre.

Durante il suo intervento, il Presidente Eugenio Giani ha sottolineato il valore della manifestazione: “Non è la Toscana minore: qui storia, tradizione e modernità si fondono armoniosamente. Da parte della Regione garantisco il massimo impegno verso Lucignano, grazie anche all’attivismo della Sindaca Casini.

Lo testimoniano la riapertura della Fortezza Medicea, il restauro del Chiostro di San Francesco, l’imminente riapertura del Teatro Rosini e il finanziamento del restauro dell’Albero d’Oro a cura dell’Opificio delle Pietre Dure.” Gli ha fatto eco la Sindaca Roberta Casini, che ha confermato: “Il prossimo 7 giugno, grazie all’attenzione del Presidente Giani e della Regione, avrà luogo il taglio del nastro del rinnovato Teatro Rosini, che restituiremo alla piena fruibilità della nostra comunità”.

E sulla giornata: “Questo straordinario successo testimonia quanto Lucignano sia capace di esprimere coesione, impegno e bellezza. In un tempo segnato da divisioni, qui emerge con forza un messaggio di unità collettiva. Grazie al Comitato, ai volontari, ai rioni e a tutta la comunità per aver reso possibile questo sogno collettivo.”

Dopo la lettura del bando, si sono aperte le sfilate tra emozioni, colori e profumi, dando ufficialmente il via a un’edizione della Maggiolata destinata a rimanere nella storia.

Grande emozione per la presentazione ufficiale della giuria dei carri, presieduta da Piera Levi Montalcini, nipote della premio Nobel Rita Levi-Montalcini e Presidente dell’omonima Associazione, che ha dichiarato: “Da ingegnere, cercherò di mettere in campo tutte le mie competenze per un giudizio equo su queste magnifiche composizioni”.

A rendere ancor più speciale la giornata anche la presenza di Pietro Resta, in arte WikiPedro, al lavoro insieme al suo team per realizzare un nuovo video dedicato alla Maggiolata che sarà presto virale online. Le spettacolari opere floreali in gara, composte da oltre 100.000 fiori freschi tra garofani, rose, gerbere, margherite e molte altre varietà, hanno incantato il pubblico lungo il tradizionale percorso ellittico del borgo.

I rioni hanno interpretato il tema con grande creatività: Porta Murata ha presentato “Il drago: tra sogno e leggenda”, Via dell’Amore “Le tre dottrine”, Porta San Giovanni: “Oltre la notte, il mondo di Chang’è. Tra le stelle vive il ricordo, tra i sogni la rinascita” e Porta San Giusto: “Bushido – La via del guerriero”.

Tra un carro e l’altro, si sono esibiti gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo d’Italia: dal Gruppo Folkloristico di Lucignano a La Velocissima di Rignano Flaminio (RM), passando per la Folkloristica Band di Bettolle (SI), Il Contado di SS Cosma e Damiano (LT) e il Rintocco Molisano di Agnone (IS). Prossimi appuntamenti in programma: le notturne di martedì 27 maggio e domenica 1 giugno,e il gran finale lunedì 2 giugno con l’assegnazione del Grifo d’Oro al miglior carro e la tradizionale battaglia dei fiori in Piazza delle Logge.