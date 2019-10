Arezzo, 3 ottobre 2019 - Polenta e vino, passando per il miele e le rievocazioni storiche come quella del carro agricolo. Settimana all’insegna dei sapori d’autunno e del folklore. La Sagra della Polenta è un ultra trentennale appuntamento che si tiene a Rigutino. Quest'anno l’appuntamento è da venerdì 4 a domenica 6 e da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Qui la polenta viene preparata con il mais rustico locale, un varietà ricca di beta carotene che le conferisce un colore tendente all'arancio, macinato rigorosamente con le tradizionali macine in pietra. Agli stand della sagra la si potrà gustare con condimenti semplici come olio, cacio e pepe o con sughi più elaborati come di funghi o di carne. Gli stand gastronomici della Sagra della Polenta di Rigutino apriranno venerdì e sabato a cena dalle 20 e la domenica a pranzo dalle 12:30 e a cena dalle 19. Giovedì 10 ottobre è prevista invece una cena a numero chiuso solo su prenotazione, dedicata a "Polenta e antichi sapori". La sagra è anche un momento di festa per tutto il paese, e sono numerosi gli eventi previsti nei due fine settimana. Tutte le sere, dopo cena, sono previsti spettacoli di musica o teatro. Da segnalare anche una mostra micologica di informazione ambientale e un concorso di pittura la cui premiazione avverrà nella serata della giornata conclusiva. Il programma parte il 4 ottobre, alle 21,30 animazione e musica caraibica con ballo libero per tutti a cura delle scuole di ballo “La Danzeria e Tutifrutti”, sabato 5 ballo con l’orchestra “Allegria”. Domenica 6 ottobre dopo il pranzo alle 13:30 parte il Giro Valli Aretine: corsa ciclistica riservata alla categoria Juniores, dalle 14 laboratori per bambini, palloncini e truccabimbi e alle 16,30 esibizione di Agility del gruppo Dakota Dog di Policiano, arrivo e premiazioni della corsa ciclistica Giro Valli Aretine. Dalle 19 servizio continuo di polenta fumante e alle 21:15 serata danzante d’Altri Tempi con Dia band a ritmo di disco, soul, r&b, classico italiano.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Montevarchi, c’è Varchi Wine. Una due giorni dedicata ai vini ed alle eccellenze del territorio. L’evento sarà itinerante nel centro storico: Palazzo del Podestà, Chiostro Cennano, Accademia Valdarnese del Poggio (che ospiterà il convegno “Valdarno Bio: riflessioni sulle produzioni biologiche nel Valdarno”) ed il Museo del Cassero. Il sabato sera si terrà la cena di Gala solo su prenotazione alle Stanze Ulivieri. Nel weekend degustazioni di vino, olio (a cura di Aicoo), grappa e distillati (a cura di Anag), mini corsi di degustazione, laboratori del gusto (cioccolato, formaggio, gelato), degustazioni di piatti tradizionali del territorio (a cura dei ristoratori del centro storico), premio Miglior Vetrina “Varchi Wine” (in collaborazione con Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi), presentazioni di libri, racconto e degustazione a cura del Presidente Ais Toscana Cristiano Cini e tanto altro. Domenica 6 ottobre a Pieve al Toppo, 15° edizione della Fiera del Miele con banchi di miele, prodotti apistici, derivati ed attrezzature.

Dal 5 al 6 e dal 10 al 13 ottobre a Fratticciola di Cortona si terrà la 43ª edizione della Mostra del Carro Agricolo. Per due fine settimana le tradizioni e la buona cucina della Valdichiana conquisteranno i turisti in un programma ricco di eventi. Tra gli appuntamenti fissi della Mostra del Carro Agricolo spicca quello con il cibo locale. Nelle varie serate si potrà cenare alla pizzeria “Fatte da noi” o al Ristorante La Greppia che proporrà i buoni piatti della trazione contadina. Tra gli eventi in programma, poi, da non perdere le serate in allegria con il teatro popolare e la buona musica. E poi le avvincenti gare di briscola. Domenica 13 ottobre è previsto il gran finale della Mostra del Carro Agricolo con alcuni appuntamenti imperdibili. Tra questi il tradizionale falò di chiusura alle 23:30.