Arezzo, 5 settembre 2020 - Questi sono gli ultimissimi giorni per votare online “Il primo giorno”, il concorso organizzato da Oida Orchestra instabile aretina e Simone Cristicchi. Votazioni aperte sulla pagina facebook dell' “Oida orchestra instabile di Arezzo” per votare fino al 7 settembre il vincitore tra i più di 40 musicisti tra 16 e 25 anni che hanno inviato la loro proposta musicale per accompagnare la poesia inedita di Simone Cristicchi “Il primo giorno del mondo nuovo”, scritta durante il lockdown e al centro del concorso che ha catalizzato attenzione e energie da tutta Italia. Una giuria di esperti ha valutato le opere arrivate e ha definito la lista delle migliori 10 che adesso sono ascoltabili sul canale facebook di Oida. Guidata dal Maestro Valter Sivilotti, direttore d’orchestra di grande fama e spessore che lavora con molti grandi nomi della musica italiana, la commissione ha ascoltato con piacere tutte le opere ricevute registrando in generale un buon livello di qualità. Adesso la fase finale lascia al voto “popolare” la decisione per il vincitore.

I finalisti sono: Giuseppe Alaimo (Gangi, Palermo), Gabriele Badagliacca (Rovigo), Francesco Barbucci (Siena), Elena Bou Chahine (Roma), Filippo Costa (Genzano di Roma), Leonardo Evangelisti (Arezzo), Fabio Marchesi (Arezzo), Francesco Mencarini (Loro Ciuffenna), Eleonora Petta (Isernia), Lorenzo Pizza (Montella, Avellino). In palio l’arrangiamento del pezzo vincitore a cura del Maestro Sivilotti e l’esecuzione del brano durante il prossimo concerto di Oida orchestra instabile di Arezzo con Simone Cristicchi in data da definire. Per votare: https://www.facebook.com/OrchestraInstabilediArezzo.