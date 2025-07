Grande successo al Teatro Verdi per il saggio di fine anno della GaddiDanza

Pisa, 30 giugno – Disciplina, attenzione, precisione ma, anzitutto, gioia e piacere di divertirsi con un’attività coinvolgente ed entusiasmante. Questa è la danza, questo è quello che hanno trasmesso le ballerine e i ballerini in uno spettacolo dedicato al ‘900 e che è iniziato sulle note del Ballo Excelsior, che celebrava le conquiste della modernità.

I PREMI – La serata, magistralmente condotta da Marco Leonetti, ha visto alternarsi sul palco i vincitori del premio “Cultura e Arti Performative 2025”. Le premiazioni sono iniziate con il fotografo Claudio Barontini, premiato dal sindaco di Pisa Michele Conti, poi la performance della ballerina Alessandra Lenci, premio alla danza. Successivamente il premio Musica nel Mondo è stato assegnato a Vinicio Colella, che ha suonato dal vivo musiche di Gershwin. Sul palco del Teatro Verdi ha trovato posto anche la solidarietà, con riconoscimenti ad associazioni che operano nel sociale: premiata dal vice sindaco di San Giuliano Terme, Francesco Corucci, l’associazione Talenti Autistici nella persona della presidente Sara Frediani, che ha ricevuto il premio “Inclusione Autistica”. Chantal Busiello, rappresentante di Asso Style & Image aps Io Nonostante Tutto ha meritato il premio “Resilienza”. La professoressa Nicoletta Pizzariello ha poi ricevuto il premio alla carriera artistica coreutica, mentre il premio radiofonico è andato a Radio Incontro “The social voice”, per lo spazio che offre, dando voce a quanti lavorano in silenzio per gli altri.

IL BALLO - Dopo un iniziale repertorio di danza classica, con l’intramontabile Gershwin e altre composizioni, fino ad arrivare a note contemporanee, la musica e il ballo hanno ripreso la scena con un travolgente Hip Hop seguito dal Musical, vero e proprio simbolo del ‘900. Dieci i musical proposti con i brani più significativi, per concludere con un coinvolgente West Side Story, che ha visto la partecipazione di tutti gli allievi della Scuola Gaddi Danza, per il gran finale.

I RINGRAZIAMENTI - Salutando tutti quelli che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo e, in primis, le maestranze del Teatro Verdi, Patrizia Gaddi ha voluto sul proscenio per l’ultimo applauso gli insegnanti e i coreografi Stefania Pacifico, Francesca Viviani, Ginevra Gaddi, Vito Closer, Martina Nieri, Gaia Mazzeranghi, Margarida Filipe, Francesco La Sala e Sabrina Buonocore.