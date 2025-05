Pisa, la cena del San Francesco: “Il Gioco in città”

Pisa, 24 maggio 2025 – Cena in bianco e rosso in largo Ciro Menotti. È uno degli eventi della magistratura del San Francesco in previsione del Gioco del Ponte che si terrà sabato 28 giugno. “Un’iniziativa sospesa 28 anni fa – spiega il magistrato Alessandro Ricci – Poi ripresa con la mia nomina”. 178 i partecipanti seduti, non solo combattenti, ma anche cittadini. Un’iniziativa curata da I Condotti per il catering e da Lando per la pasticceria, “due eccellenze del territorio”. “È stata organizzata anche la lotteria, in ballo 2 viaggi in barca a vela e 2 in deltaplano”. Ma che tipo di gioco sarà quest’anno? “Equilibrato”. Tanti i giovanissimi atleti del San Francesco dal 2002 al 2004, pisani e “molti del quartiere”.

Ed eccola tutta la squadra al completo: Alessio Patusso, Antonio Merola, Cipriano Barsotti, Davide Pugliese, Edwin Rossi, Filippo Rocchi, Francesco Fusarpoli, Gabriele Papini, Gabriele Scivoletto, Giacomo Pancrazi, Jonathan barsotti, Leonardo Prosperi, Luciano Aliquo, Ludovico Karun Pierotti, Marco Mura, Matteo Barbadori, Matteo Cecchini, Nicola Cecchini, Matteo Pellicciarini, Matteo Simola, Michele Merola, Niccolò Filidei, Paolo Benvenuti, Sandra Meucci, Simone Vaselli, Marco Capuzzimati, Stefano Carroccio, Niang Gora.

A. C.