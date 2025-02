Cascina (Pi) 26 febbraio 2025 – Quest’oggi si terrò il gradito ritorno di Scialpi ai microfoni di Punto Radio per l'appuntamento con il programma Cartoline Digitali di e con Luca Doni e Ale Galli. Scialpi, icona musicale degli anni 80, torna sul mercato discografico con un nuovo singolo dal titolo "L'amore non sei tu". L'appuntamento è mercoledì 26 alle 14 in diretta su Punto Radio Cascina e sempre in diretta su fb.