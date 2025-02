Torna “Cartoline digitali” con il super ospite Alberto Anelli

Cascina (Pi), 18 febbraio 2025 – Dopo la breve pausa Sanremese torna il programma "Cartoline digitali" con un ospite speciale; nientepopodimeno che il grande autore Alberto Anelli.

Anelli, cantante e compositore per O.Berti, B.Solo, Mina, Iglesias e addirittura per lo Zecchino d'oro etc etc... Dopo aver collaborato con Mina prima con la bellissima "Dichiarazione d'amore" e poi nel 1975 con il brano "L'importante è finire" Anelli è da poco tornato a collaborare con la Tigre di Cremona; suo è infatti il brano, bellissimo, "E' così che funziona" nel nuovo album di Mina "Gassa d'amante".

Alberto Anelli sarà ospite in diretta a Punto Radio Cascina mercoledì 19 febbraio alle 14 e sarà intervistato da Luca Doni con la complicità di Alessandro Galli.