Arezzo 9 agosto 2020 - Decine di spettacoli, una televisione sul proprio canale privato con oltre ventotto milioni di spettatori, teatro, monologhi, romanzi, un film di 45 minuti “Io sono io, io non sono gli altri”, appena uscito e visibile gratuitamente sul web. Tutta questa mole enorme di materiale a cui vanno aggiunti i nuovi scritti durante il Covid annunciano il “Recital” di Natalino Balasso praticamente l’evento teatrale dell’estate aretina in scena all’Anfiteatro Romano di Arezzo lunedì 10 agosto alle 21,30. Un ritorno per l’attore veneto. É stato protagonista di “Arlecchino servitore di due padroni” quest’inverno al Teatro Petrarca, in un ruolo che lo ha visto premiare con “L’arlecchino d’oro”. Molto attivo sui social attinge a piene mai dalla cronaca per trasformare la realtà in satira e le verità in paradossi. Nasce così “Recital” una antologia di brani comici e di riflessioni, due ore a ruota libera fra testi che conosce come le sue tasche e tanta improvvisazione. Ce ne siamo segnate alcune tratte dai suoi spettacoli: “una volta c’era il viaggiatore che viaggiava per acquisire conoscenza, oggi c’è il turista che esporta ignoranza”. “Dire a uno che non capisce è come voler stirare il trench del tenente Colombo”. “La rete pullula di esseri che dicono che non bisogna credere alle cose che si dicono in rete”. “Hai avuto problemi? Lo sappiamo bene, te li abbiamo creati non da quando, secondo un malinteso senso della democrazia, anche gli ignoranti hanno il diritto di governare”. “L’opininista è uno che fa credere alla gente che il fatto di avere una opinione, anche banale, su qualsiasi cosa, possa considerarsi un mestiere”. Lo spettacolo di lunedì è organizzato dalla Filostoccola che da anni anima il Teatro Virginian, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. “Siamo orgogliosi di poter porre la nostra firma su uno degli eventi che animano l’estate aretina – sottolinea l’attore Daniele Marmi, presidente de La Filostoccola e direttore artistico del Virginian - il nostro obiettivo è portare ad Arezzo il meglio del teatro italiano”. Biglietti a 13 euro, prevendita circuito Boxoffice Toscana. Informazioni al numero 3343385046.

