Arezzo, 12 gennaio 2022 . Giovedì 13 gennaio, alle ore 21:15, luci accese al Teatro Verdi di Monte San Savino per il primo appuntamento del 2022: “Angeli a Terra” una produzione Pilar Ternera e Guascone Teatro di e con Alberto Salvi, Francesco Cortoni e Andrea Kaemmerle; scenografia e costumi di Marco Ulivieri. A cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Secondo la tradizione ebraica, Dio prima di creare questo mondo ne aveva plasmati altri, ma non era contento del risultato e li distruggeva. Il risultato è arrivato al ventottesimo tentativo, ora tutto sembra andare per il meglio, ma… qualcosa non va, qualcosa scricchiola, dove sono finite le infinite schiere di angeli? Dove i Santi? Perché nessuno agisce?

Così Salvi, Cortoni e Kaemmerle presentano il loro lavoro: «Ecco uno spettacolo dove lo scrivere, l'improvvisare ed il mettere in scena il testo avviene al modo antico delle compagnie di giro. Si inventa, si lima, si sogna; si fissa e si parte. Lo spettacolo segna una nuovissima collaborazione tra tre artisti di formazione molto diversa e, partendo dallo studio di molte fonti antichissime, ricrea uno spazio "celeste" alquanto bizzarro ed ammaliante. Uno spazio dove riuscire a farsi un caffè ed evitare il diluvio universale hanno quasi lo stesso peso. Costumi, oggetti e suoni portano il pubblico in una favola per adulti. Il testo è molto divertente e comico, riporta in scena i dubbi e le teorie filosofico–religiose degli ultimi 300 anni almeno. Il pubblico ride e rimugina assieme ai tre angeli su cosa sia il Paradiso e su cosa sia la felicità. I tre attori si trovano così in una girandola scoppiettante di sogni e slanci di pessimi propositi per trasformarsi in eroi».

