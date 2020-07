Arezzo 15 luglio 2020 - Il premio di pittura Arezzo, la collezione d’arte contemporanea in gran parte “dispersa”, la collezione oro d’autore acquistata dalla Regione Toscana, il patrimonio aretino. Sarà un dibattito sulla gestione dell’arte contemporanea ad Arezzo quello che si terrà oggi alle 18,30 nel giardino pensile della Provincia di Arezzo “Il ‘900 ad Arezzo. Appunti per un dibattito” promosso dall’associazione culturale Archivio Franco Onali con il patrocinio della Provincia e della Regione Toscana. Interverranno la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, la presidente dell’Archivio Franco Onali Anna Maria Roncoroni, il critico d’arte Danilo Sensi, il direttore del Museo d’Arte medievale Michele Loffredo e lo storico e poeta Vito Taverna. Un dibattito su come l’arte ha avuto e potrebbe avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della città, già intuito nel secolo scorso, ad esempio, quando la UnoAErre seppe far lavorare insieme operai, orafi e grandi artisti. I tre temi principali che verranno toccati sono “Dal Premio Arezzo alla Collezione Oro d’Autore”, “La Galleria comunale d’arte contemporanea e la situazione attuale” e “La collezione e l’attualità”. L’incontro ha lo scopo di riaccendere i fari sul Novecento ad Arezzo, per riflettere sull’influenza che l’arte ha avuto nello sviluppo della città sia culturalmente sia economicamente. Ci sarà modo di ascoltare e dibattere sulle possibilità che potrebbero nascere da una adeguata promozione e valorizzazione di esperienze virtuose, che in questo particolare momento rappresentano un modo per contribuire alla rinascita della nostra città. L’obiettivo è di ripartire proprio da Arezzo, ma il territorio deve essere conosciuto e studiato anche per quello che riguarda la sua storia recente. L’iniziativa è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione del posto alla mail info@onalifranco.it o telefonando al numero 3488398613.

“Bisogna conoscere bene le opere che abbiamo in città per poterle valorizzare - spiega l’organizzatore Danilo Sensi - per rilanciare Arezzo che ha avuto un ruolo da protagonista nel Novecento bisogna ripartire da Arezzo. Soltanto il Premio Arezzo ha portato qui le più grandi firme del secolo scorso, il Comune era riuscito a creare una sua collezione personale di oltre quattrocento opere, quasi tutte donate dagli artisti che partecipavano al Premio. Sì, nel 1995 ce n’erano quattrocento. La Galleria d’arte contemporanea doveva avere una sezione permanente per ospitarle tutte. Dove sono? Di alcune non abbiamo traccia, altre sono sparse negli uffici pubblici, altre sono stipate in fondi e magazzini altre si sono irrimediabilmente rovinate. Tra queste la testa di gesso di Quinto Martini andata distrutta. Dobbiamo salvare quello che è rimasto e riaprire il rapporto tra città che lavora e città che crea. Adesso che la Regione Toscana ha acquistato la collezione Oro d’autore per rimetterla a disposizione della città, possiamo riallacciare il discorso tra arte e economia, ricchezza e bellezza. Abbiamo tutto in casa, un grande patrimonio, grandi artisti ancora viventi disposti a investire nella nostra città, ripartiamo da qui, ricordiamoci chi siamo stati e chi possiamo essere. Sono usciti bandi importanti da centinaia di migliaia di euro, sfruttiamoli. Non possiamo più sprecare le nostre risorse”.