Arezzo, 17 settembre 2020 - Come una sorpresa di fine estate torna anche quest’anno Arezzo Benessere Festival, la manifestazione dell’Associazione Arezzo Benessere dedicata alle arti e alle discipline olistiche bio-naturali, che si terrà ad Arezzo, nell’Agriturismo Borgo Nuovo di Mulinelli sabato 19 e domenica 20 settembre. Questa 4^ edizione è ad ingresso gratuito, con eventi a numero chiuso, seminari nella sala conferenze dell’Agriturismo e laboratori nello scenografico anfiteatro nel bosco di Mulinelli. Una due giorni dedicata alla cura e alla riscoperta dell’equilibrio grazie alla connessione tra uomo e natura, da vivere in sicurezza.



Una 4^ edizione straordinaria che ha rischiato di non esserci. Dopo la chiusura col botto dell’edizione 2019 - con cinquemila presenze all’attivo e centinaia di appassionati e i professionisti delle discipline olistiche provenienti da tutto il mondo - Arezzo Benessere Festival era pronto a raddoppiare le presenze nel 2020, ma si è ritrovato a fare i conti col più temuto dei nemici: il Covid-19. L’organizzatore e l’ideatore del festival, Fabrizio Gargiani non si è lasciato scoraggiare, continuando a credere e sostenere il suo grande progetto: trasformare Arezzo nella città del benessere, in un dialogo tra scienza, discipline e pratica. Per questo, pur non avendo il sostegno di nessuno sponsor, ha scelto di sostenere totalmente e organizzare questa 4^ edizione, seppur in forma ridotta, con un programma denso di appuntamenti.



Gli ospiti d’onore. Non poteva mancare la madrina Syusy Blady, conduttrice televisiva e scrittrice, così affezionata alla manifestazione e alla città di Arezzo. Domenica 20 settembre alle 18 presenterà il suo nuovo libro: “La Dea che creò l’uomo. Dai miti sumeri alle ipotesi degli antichi astronauti” per Uno Editori, un appassionante studio alla ricerca delle nostre origini e la divinità al femminile. Domenica 20 settembre sarà la volta anche di Marco Pesci, scrittore e musicista che alle 17 presenterà il suo nuovo libro “Ingegneri del Cosmo, Come è stato progettato il sistema solare”, un viaggio sulle origini del sistema solare che parte dallo studio del Il Poema della Creazione babilonese vecchio più di tremila anni. Alle 19.30 spazio alla musica e alle atmosfere antiche del liuto, sempre con Marco Pesci.



Le discipline olistiche e gli operatori. Cuore del festival sono le discipline olistiche bio-naturali e i venti operatori presenti con laboratori, conferenze e lezioni di Qi Gong, yoga, Acroyoga, Feng Shui, meditazione musicale, danze tribali, concerti di campane di cristallo, Tai Chi Chuan, pranoterapia, bioenergie, spettacoli di fuoco e giocoleria. Sabato 19 settembre si parte alle 10 con l’antica arte orientale del Qi Gong con Ramon, a seguire lezioni di yoga con Be Yoga e Acroyoga con Sonia Scaramucci. Nel pomeriggio spazio a conferenze e workshop. Dopo la pausa pranzo si riprende alle 15 con “Regressioni Vite Precedenti” di Lorella Chimenti, a seguire “Feng Shui” di Pasquale Fonte, poi “Colori, Simboli, Numeri, Archetipi: le Carte ci parlano” di Carla Fierli. Dalle 17 spazio alla musica con “Urban Music Meditation” di Paola Slanisca e Roberta Moretti e il concerto con campane di cristallo di Paola Slanisca. Sabato sera alle 21.30 a trionfare è il fascino dell’oriente con lo Spettacolo di Danza Orientale con Francesca Shardana, Tribal Belly Dance con Sonia Scaramucci e Giocoleria di fuoco con l’artista Zibo. Domenica 20 settembre dalle 10 alle 13 è il momento delle lezioni: Tai Chi Chuan con Spazio Bodhi, Anukalana Yoga con Sonia Scaramucci e Power Yoga con Elisa Marsili. Nel pomeriggio dalle 15 l’Open Day della Scuola di Pranopratica “Risvegli di Luce” e a seguire trattamenti gratuiti. A seguire la conferenza sulla “Sperimentazione scientifica nel campo delle Bioenergie” e il laboratorio di “Ricerca scientifica e tecnica per il rilevamento dell’Aura” di Alfredo Rossi. Alle 17 la presentazione del libro “Ingegneri del Cosmo, Come è stato progettato il sistema solare” di Marco Pesci. Alle 18 la presentazione del libro “La Dea che creò l’uomo. Dai miti sumeri, un’ipotesi sorprendente” di Syusy Blady. Alle 19 lezioni di Qi Gong con Ramon. Per chiudere in bellezza il Concerto di Liuto con Marco Pesci alle 19.30 e la cena con musica dal vivo alle 20.30.



Benessere in sicurezza. Arezzo Benessere Festival è realizzato nel totale rispetto delle normative sanitarie Covid-19 previste per la realizzazione di eventi culturali e spettacoli dal vivo. La permanenza in sicurezza nell’Agriturismo Borgo Nuovo di Mulinelli coinvolge tutti i partecipanti: operatori, staff e pubblico. I grandi ambienti ben areati e all’aperto permettono il distanziamento sociale. Per accedere in ogni struttura dell’Agriturismo è obbligatoria la sanificazione delle mani e l’uso della mascherina. I singoli eventi e conferenze possono ospitare un massimo di 30 persone e l’accesso è su prenotazione che è possibile fare online su www.arezzobenesserefestival.it



La dichiarazione di Fabrizio Gargiani organizzatore di Arezzo Benessere Festival 2020. “Mai come oggi, in questa era Covid, dopo aver vissuto l’esperienza del lock-down ed essere ancora oggi in emergenza sanitaria abbiamo bisogno di prenderci cura di noi e ritrovare il nostro equilibrio. Arezzo Benessere Festival non poteva mancare in questo 2020, perché il benessere è ricerca, equilibrio e sperimentazione. Ho dedicato tutta la mia vita allo studio e alla pratica delle discipline olistiche e questo festival oggi più che mai, oltre le difficoltà, vuole celebrale tutte – dichiara Fabrizio Gargiani, ideatore e organizzatore di Arezzo Benessere Festival”.