Arezzo, 24 marzo 2019 - Martedì 26 marzo, al Teatro Petrarca per il cartellone di Teatri di confine, Lino Musella diventa Jan Fabre. Prosegue con questo appuntamento originale la programmazione teatrale voluta dalla Fondazione Guido d’Arezzo, insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Arezzo.

THE NIGHT WRITER. Giornale notturno è un’opera autobiografica dell’artista belga, in cui emergono le intriganti sfaccettature e gli affascinanti pensieri di uno dei maggiori esponenti dell’arte e del teatro contemporaneo.

Lino Musella, attore versatile noto al grande pubblico per il personaggio di Rosario O’ Nano in Gomorra, propone diverse pagine dei diari personali di Fabre, raccolti nei due volumi del Giornale Notturno. Un viaggio a colori forti, dalla giovinezza al giorno d’oggi, che rivela come il mondo culturale dell’artista sia inscindibile dalla sua materialità. Riflessioni, pensieri sull’arte e sul teatro, sul senso della vita, sulla famiglia, sull’amore e sul sesso proprie e intime secondo un’impronta registica in linea con la poetica di Fabre.

THE NIGHT WRITER. Giornale notturno è uno spettacolo con testo, scene e regia di Jan Fabre.

Musica Stef Kamil Carlens, drammaturgia Miet Martens, Sigrid Bousset, traduzione Franco Paris produzione Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone e FOG Triennale Milano Performing Arts, LuganoInscena-LAC, Teatro Metastasio di Prato, TPE Teatro Piemonte Europa, Marche Teatro, Teatro Stabile del Veneto.

