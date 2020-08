Arezzo, 7 agosto 2020 - Fine settimana all’insegna dei grandi festival musicali tra classica e jazz. Prosegue a suon di imperdibili appuntamenti il Terre d’Arezzo Music Festival 2020. Stasera venerdì 7 agosto alle 21.15 a Bucine nella Pieve di Galatrona ci sarà Souvenir d'estate, il concerto di Michaela Bilikova, al violino e Davide Burani, con l'arpa. Si tratta di un evento in collaborazione l'Associazione “I Volontari della Pieve” e l'Associazione “Amici del Terrione”. È raccomandata la prenotazione contattando: Associazione “ I Volontari della Pieve”, 338 2879310. Saranno eseguite musiche di Krumpholtz, Thomas, Tchaikovsky, Caramiello, Elgar e Kreisler. Nella suggestiva cornice dell'antica Pieve di Galatrona a Bucine, Concerto VIolino e Arpa sul tema "Souvenir d'Estate". Michaela Bilikova e Davide Burani presentano composizioni originali e trascrizioni per l'originale formazione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L'ultimo appuntamento del Festival delle Musiche a cura di Officine della Cultura e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus si terrà stasera venerdì 7 agosto alle 21:15 al Teatro all'aperto di Monte San Savino. La serata inizia con Lorenzo Polidori e il suo progetto Glocal Sound, e prosegue con il concerto dello Straight Life Trio, di recente formazione, composto da tre rilevanti nomi del panorama jazzistico italiano: Stefano Cocco Cantini al sax tenore e soprano, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria. Il trio ha visto il suo debutto al festival di Serravalle Jazz, dove ha eseguito un repertorio di grande impatto, costituito da brani composti da Cantini e Tavolazzi uniti ad alcuni grandi classici del repertorio del jazz. Lo Straight Life Trio ha in programmazione anche la registrazione di un nuovo cd che verrà pubblicato da Alfamusic. Il biglietto per la serata ha un costo di 8 euro. Dato il numero limitato di ingressi, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, è consigliassimo l'acquisto dei biglietti in prevendita. E va avanti a suon di note anche l’Arezzo Organ Festival, la manifestazione dedicata alla musica d’organo che, unica in Italia nel suo genere, è arrivata alla sua settima edizione grazie alla direzione artistica del Maestro Andrea Trovato. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto nella Basilica di S.Domenico alle 17.30 con Enrico Viccardi (organo) con Daniele Iannaccone (violino). Domenica 16 agosto alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore recital organistico di Mario Verdicchio (organo). Appuntamento finale domenica 23 agosto nella Chiesa di S.Bartolomeo a Badia al Pino quando si esibirà il duo composto da Silvio Celeghin (organo) e Fabiano Maniero (tromba) in un concerto che sarà fruibile anche dall’esterno della chiesa con proiezione audio-video e che viene realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Civitella in Val di Chiana. Ingresso gratuito su prenotazione: 347 3474929.