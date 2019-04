Firenze, 13 aprile 2019 - Fiori, piante, invertebrati, parti anatomiche, reperti visti al microscopio e ancora vulcani, morene, fossili. Meraviglie della natura dipinte su veri e propri stendardi di tela di canapa, con pennellate cariche di colore e ricoperte di cera. Un corpus unico nel suo genere, per uno straordinario binomio di arte e scienza. Tutto ciò è esposto al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, in via Giusti 29, a Firenze, col titolo Le “Tele cerate” di Egisto Tortori, fino al 30 settembre 2019. Le tele sono le uniche opere eseguite con questa tecnica dall’Officina Ceroplastica, fondata nel 1771 presso l’Imperiale e Regio Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze conosciuto come “La Specola”, di cui Egisto Tortori (1829- 1893) fu l’ultimo modellatore. Figura di primo piano nell’arte della lavorazione della cera, Tortori entra a quindici anni come apprendista nel laboratorio della “Specola”, sotto la guida di Luigi Calamai (1800-1851) dove acquisisce la padronanza e la competenza sufficienti da renderlo un ceroplasta di alto livello.

Le sessanta tavole di Egisto Tortori sono esposte, per la prima volta al pubblico a cura di Laura Faustini e Stefania Lotti, col contributo dei Rotary Club Firenze Ovest e Firenze Sud e del Distretto 2071, esprime così la propria soddisfazione: “Da tempo in attesa di essere valorizzate e di poter esibire il loro nitore - spiega la presidente della Fondazione Scienza e Tecnica Donatella Lippi -, le tele cerate del sfoggiano lo splendore dei disegni e dei colori, che si stagliano sul fondo nero in un piacevole contrasto. Con orgoglio, la Fondazione, depositaria di questo materiale, ne è custode, e, con grande senso di responsabilità, finalizza il suo impegno alla sua conservazione e valorizzazione.

Questa iniziativa rende, quindi, visibile un patrimonio di eccellenza, offrendolo a studenti e studiosi, fiorentini e stranieri, e valorizzando non solo il Museo della Fondazione, ma l’intera tradizione della didattica scientifica ottocentesca”. La pubblicazione, a cura di Laura Faustini e Stefania Lotti, così come la mostra, è edita da Nicomp Laboratorio Editoriale (Firenze) e propone il catalogo completo delle “tele cerate”, con immagini particolarmente suggestive. La Fondazione Scienza e Tecnica custodisce le collezioni dell’Istituto Tecnico Toscano, fondato dal Granduca Leopoldo II nel 1850, per garantire una formazione di eccellenza alle giovani generazioni, che avrebbero formato la nuova classe dirigente.