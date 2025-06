Poesia, musica dal vivo e arte al Giardino delle Rose

Firenze, 23 giugno 2025 - Il prossimo 26 giugno alle 19, nel Giardino delle Rose, ai piedi del Piazzale Michelangelo, si terrà la presentazione della seconda raccolta poetica di Riccardo Stellini, "Il segreto dei cani", edita da Nulla die Edizioni. Riccardo Stellini, modello e poeta, rifugge con determinazione ogni etichetta, ma è impossibile non riconoscere come il giovane fiorentino, classe 1988, incarni entrambi i mondi. Volto noto per le numerose campagne pubblicitarie che lo hanno reso riconoscibile al grande pubblico, da anni affianca alla carriera nella moda una profonda dedizione alla scrittura poetica. In questa seconda raccolta, "Il segreto dei cani", esplora le sfumature dell’amore, della solitudine e dell’erotismo con una scrittura viscerale, carnale e a tratti psichedelica, dove il cambiamento si rivela come un filo sottile che oscilla tra l’abbandono e la resistenza “Le parole le respiro, come le pupille alla luce le dilato, apro varchi tra le stelle, gonfio le vele o macero la carne”.

A offrire una lettura critica del testo sarà Diego Fusaro, filosofo tra i più noti e controversi del pensiero contemporaneo, autore di numerosi saggi e volto riconosciuto nel panorama culturale italiano, che ha scritto l’introduzione del libro. Interverrà anche Matteo Sinatti, che ha curato la prefazione del volume e proporrà un contributo analitico alla presentazione dell’opera. Con la sua inconfondibile voce, Carlo Valli – celebre doppiatore italiano di Robin Williams – interpreterà alcuni versi della raccolta. A moderare l’incontro sarà Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri, storica e critica d’arte. Ad arricchire la serata, musica dal vivo, performance artistiche e una vista unica su Firenze.