Firenze, torna Amici della Musica Off con cinque concerti all’Istituto degli Innocenti

Firenze, 23 giugno 2025 -Dopo il successo dello scorso anno, torna Amici della Musica OFF, la rassegna estiva degli Amici della Musica di Firenze. Cinque concerti speciali nel Cortile delle Donne dell’Istituto degli Innocenti, tutti alle ore 21, nei quali non mancheranno programmi originali e voglia di sperimentare, affidati a musicisti curiosi e avventurosi. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 25 giugno con PassiSparsi, quartetto vocale dedito alla musica antica, dal piglio brioso e teatrale. Il loro “Miracol in Natura: contrappunti antropomorfi” esplora il tema del mondo animale come “specchio” attraverso cui l’uomo gioca a riconoscere se stesso, i suoi peculiari caratteri, i suoi desideri. Giovedì 26 giugno sarà la volta di The Bass Gang, un poker di contrabbassi da Vivaldi al rock. Si tratta probabilmente del quartetto di contrabbassi più conosciuto al mondo, sicuramente del più longevo. Quattro professionisti della musica classica che si mettono in gioco per offrire uno spettacolo unico, divertendosi e divertendo il pubblico. Venerdì 4 luglio, Erica Piccotti al violoncello e Gian Marco Ciampa alla chitarra proporranno un viaggio che va dal folklore spagnolo al tango popolare sudamericano, attraverso le opere di alcuni dei compositori più rappresentativi del Novecento. Lunedì 7 luglio il celebre violoncellista Giovanni Gnocchi sarà affiancato dai Violoncelli del Mozarteum, ensemble formato dai suoi studenti presso la prestigiosa Università, giovani ma già affermati professionisti, con musiche di Ortiz, Ferrabosco, Gesualdo, Mozart, Say, Piazzolla, Monteverdi, Dowland. Ispirati dal modello di Sándor Végh con la sua Camerata Salzburg, in questi anni i Violoncelli del Mozarteum si sono resi protagonisti individualmente nei maggiori concorsi internazionali di tutta Europa e Stati Uniti, con orchestre di profilo internazionale e suonando accanto a celebrisolisti. Giovedì 10 luglio, gran finale con Gomalan Brass Quintet, estroso e versatile quintetto di ottoni guidato dalla tromba di Marco Pierobon. Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan Brass si destreggia con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal Rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nel repertorio della musica leggera. PassiSparsi è un ensemble italiano di musica rinascimentale che si è dedicato particolarmente ai generi popolareschi e al repertorio comico, puntando a valorizzarne in una cifra moderna la dimensione teatrale e narrativa. L’ensemble ricerca un approccio alla performance in cui il risultato d’insieme sonoro e scenico emerga dalla personalità, la fantasia, l’individualità creativa e l’unicità vocale e fisica di ogni componente. Nel 2022 l’ensemble è selezionato per IYAP (International Young Artist Presentation) ed è vincitore del concorso Attraverso i Suoni. Nel 2023 l’ensemble è selezionato come TALENT di AMUSART. Nel 2024, su invito di Stephen Connolly (King Singers), partecipa alla prestigiosa International A cappella School in Gran Bretagna. PassiSparsi si è esibito in Lettonia e Lituania (Early Music in Latvia), in Belgio (Laus Polyphoniae, AMUZ), e in vari festival italiani quali Monteverdi Festival, FloReMus, Musica Antica a Magnano, Concerti al Cenacolo, Festival Toscano di Musica Antica, I luoghi dello spirito e del tempo, Lucca Classica. L’ensemble ha collaborato con Cappella di Santa Maria degli Angiolini, L’Homme Armé, il compositore Damiano Ferretti e l’etnomusicologo Gianfranco Salvatore. PassiSparsi è anche uno dei pochissimi ensemble ad essersi dedicato alla valorizzazione musicale di Vincenzo Galilei, interesse che nel 2022 porta all’uscita di “Vincenzo Galilei, le musiche, i luoghi. Echi di un genio toscano”, mini web serie ideata e prodotta dall’ensemble stesso che ne ha curato la parte musicale, con alcune uniche registrazioni di musica vocale di Galilei. Quartetto di contrabbassi d’eccellenza, The Bass Gang è composto da alcuni tra i migliori contrabbassisti in Europa: Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore. Sono tutti prime parti delle orchestre più prestigiose al mondo (Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, London Symphony Orchestra etc.). Spaziano con ironia da Beethoven e Tchaikovsky fino a Santana e alla musica leggera, regalando al pubblico, più che un concerto, un vero e proprio spettacolo. Biglietti € 10, in vendita presso la biglietteria degli Amici della Musica di Firenze (Via Capponi 41), online e nei punti vendita Vivaticket. Il programma completo è online sul sito degli Amici della Musica di Firenze.