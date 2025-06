Sesto, in scena lo spettacolo ‘Le città invisibili’ dai racconti di Calvino

Firenze, 28 giugno 2025 - Un viaggio fantastico tra luoghi immaginari che riflettono l’incontro tra culture e la complessità dell’esperienza umana. Tratto dall’omonima raccolta di Italo Calvino, "Le città invisibili" è lo spettacolo teatrale che la Compagnia Catalyst porta in scena lunedì 30 giugno (ore 21,15) nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. Sul palco salgono gli attori Giorgia Calandrini, Vincenzo De Caro, Guido Targetti e Dafne Tinti. Regia di Riccardo Rombi. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Costruito sui dialoghi tra Marco Polo e Kublai Kan, lo spettacolo è un viaggio alla scoperta di un impero e dell’uomo. Visitare una nuova città significa scendere sempre di più nel profondo e più sono le città che Marco Polo scopre e racconta, più Kublai Kan conosce se stesso. Ci sono loghi come Armilla, composta unicamente da impianti idraulici, e Ottavia, città-ragnatela sospesa su un precipizio. E ancora, Leonia, che si rinnova accumulando ogni giorno un’enorme quantità di immondizia, Valdrada, che si confronta con la propria immagine nel lago. Ricordate o immaginate, le città diventano quadri che offrono un approccio al mondo poetico di Calvino. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito ufficiale www.bibliosesto.it. Maurizio Costanzo