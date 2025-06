L’opera lirica al supermercato: Unicoop e Maggio portano il Don Giovanni in tre centri commerciali

Firenze, 27 giugno 2025 - L'opera lirica va in scena al supermercato, con i suoi costumi, le scene e i fondali, gli strumenti e le voci dei cantanti. Questa la nuova iniziativa nata dalla storica collaborazione fra Unicoop Firenze e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che si rinnova per dare vita a un'occasione inedita e gratuita: l'opera scelta è il Don Giovanni di Mozart che andrà in scena negli spazi esterni dei Coop.fi con tre date fra giugno e luglio: la prima è il 27 giugno (alle ore 21), nel parcheggio del centro commerciale Parco di Prato.

Sempre alle 21, si replica nel parcheggio del Centro di Sesto Fiorentino il 10 luglio e il 17 al Centro di Gavinana, in piazza Bartali a Firenze.

Per tutte e tre le date sono previsti dei posti a sedere da prenotare on line, ma l’ascolto è aperto a tutti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, presso la sede di Unicoop Firenze, alla presenza di Carlo Fuortes, Sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, e Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze che hanno dato anticipazioni sui tre spettacoli, sottolineando come questo nuovo ciclo di eventi sia frutto di un impegno comune per la cultura come bene diffuso, fruibile e accessibile al grande pubblico, da promuovere come opportunità di crescita per tutta la comunità.

«Questa iniziativa - ha dichiarato Carlo Fuortes, Sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino - nasce da un’idea semplice ma potente: portare il Maggio fuori dal teatro, là dove le persone vivono, si incontrano, fanno la spesa. Come teatro pubblico, crediamo sia nostro dovere cercare nuovi modi per parlare ai cittadini, anche a coloro che forse non hanno mai varcato le porte di un teatro d’opera. Con questa iniziativa, il Maggio conferma la propria missione di apertura e dialogo con la Città, promuovendo un’idea di cultura come bene comune, capace di incontrare le persone nei luoghi della vita quotidiana. Insieme a Unicoop Firenze, partner storico del Maggio attento alla cultura e al territorio, vogliamo dimostrare che la grande musica può sorprendere, emozionare e coinvolgere ovunque, anche tra gli scaffali di un supermercato. Con Daniela Mori - da quando sono arrivato - l’intesa è stata da subito immediata e la proposta di realizzare il “Don Giovanni” da eseguire negli spazi esterni dei loro grandi supermercati è stata immediatamente condivisa con entusiasmo. Sarà un allestimento agile che manterrà tutte le meravigliose peculiarità e il significato del capolavoro mozartiano; una vera e propria opera con tutti i personaggi interpretati dai giovani talenti dell’Accademia del Maggio e con l’orchestra - l’Ensemble dell’Accademia del Maggio musicale con la direzione di Pietro Mazzetti - che suonerà dal vivo. Una messa in scena non nella canonica e “liturgica” sede di un teatro ma offerta per strada, messa gratuitamente alla portata di tutti. Ringrazio l’Accademia del Maggioe tutti coloro hanno partecipato alla realizzazione del “Don Giovanni” per la professionalità e la dedizione che hanno profuso in questo bellissimo progetto che onora il Maggio e la sua Accademia».

«Si rinnova e si arricchisce la nostra storica e preziosa collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - ha dichiarato Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze - che vogliamo ringraziare per queste opportunità uniche e inedite dedicate al pubblico dei nostri soci e clienti: dopo l'appuntamento dedicato alla Festa della Repubblica, la musica e l'opera entrano nei nostri punti vendita con tre serate, gratuite e aperte a tutti, in cui le piazze e i parcheggi dei nostri Coop.fi si trasformeranno in un teatro a cielo aperto. È una grande novità che dà corpo alla nostra idea di cultura come bene comune, alla portata di tutti, accessibile e fruibile anche in un luogo popolare come è un punto vendita. Alla collaborazione sul fronte del pubblico Under 30, che in un anno ha portato al Teatro del Maggio Musicale oltre 4.500 giovani, aggiungiamo questa nuova opportunità che ci auguriamo possa essere per molti l’occasione di vivere un tempo di qualità, socialità e crescita culturale. Invitiamo i nostri soci e clienti a partecipare alle tre serate in programma: saranno un momento speciale per ritrovarsi intorno alla cultura e per sentirsi comunità in un luogo che può essere molto più di un supermercato».

In scena al super. Dopo l’assaggio dello scorso 1 giugno, che ha visto cantanti e musicisti dell'Ensemble Strumentale e dei cantanti dell'Accademia del Maggio Musicale esibirsi in un flashmob, fra gli scaffali del Coop.fi di Ponte a Greve a Firenze, con brani ispirati alla ricorrenza della Festa della Repubblica, al supermercato arriva un’opera vera e propria, il Don Giovanni di Mozart, con un pubblico che potrà contare oltre 200 spettatori. Con un cast tutto di giovani di talento, sia sul palcoscenico che tra i musicisti, con i cantanti e l’Orchestra dell’Ensemble strumentale dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, diretti da Pietro Mazzetti. La regia dello spettacolo è firmata da Marco Fragnelli, le scene sono di Fran Bobadilla. Un Don Giovanni in una versione snella e innovativa, che non altera la trama e il significato dell’opera, con una durata ridotta, di circa 1 ora e 30 invece delle classiche 3 ore.

Insieme per la cultura: con questo motto Unicoop Firenze e Maggio Musicale Fiorentino hanno strutturato una collaborazione che negli anni si è consolidata, portando nel tempio fiorentino della lirica migliaia di soci. Tante le opportunità offerte nel tempo, dagli sconti sugli spettacoli, all’iniziativa “Tutti all’opera”, che fra il 2017 e il 2019, ha offerto a oltre 10mila soci la possibilità di assistere alle opere a prezzi popolari il sabato e la domenica pomeriggio, al posto in sala per le prove aperte, fino alle visite guidate al Teatro in esclusiva per i soci, per scoprire retroscena e curiosità sulla storia di una delle istituzioni musicali più importanti e apprezzate d’Europa. Tante le opportunità offerte anche ai più giovani con il progetto Under 30 avviato da Unicoop Firenze dal 2023 per dare al pubblico dai 18 ai 30 anni (da compiere) la possibilità di partecipare a mostre, spettacoli e concerti con biglietto scontato o gratuito.

La presentazione dell'iniziativa

Dal 2024 il programma Under 30 - Accendi la cultura ha offerto tanti appuntamenti al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con ingresso gratuito su prenotazione sulla piattaforma dedicata Under 30 per assistere alle prove generali delle grandi opere liriche: grazie all’iniziativa negli ultimi dodici mesi sono stati oltre 4.500 i partecipanti tra i 18 e i 30 anni che hanno assistito alle prove. Un progetto, l’Under 30, che dal suo avvio ha visto una grande adesione di pubblico agli eventi proposti nei più importanti luoghi della cultura in Toscana: dal 2023 ad oggi, gli appuntamenti Under 30 hanno registrato oltre 12.500 iscritti, per un totale di oltre 250 eventi fra spettacoli, mostre, concerti, serate al cinema. Tra le iniziative del Maggio Musicale dedicate ai più giovani e organizzate con il supporto di Unicoop Firenze, c’è anche il progetto “C’è Musica e Musica 2.0” rivolto alle famiglie: grazie all’iniziativa gli under 18 raggiunti da gennaio 2025 sono circa 2000. Inoltre da gennaio sono circa 500 le Maggio Card sottoscritte: grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, la Maggio Card Under 30, è gratuita per chi la sottoscrive la prima volta o per chi ce l’ha scaduta da oltre un anno. Valida per un anno dall’acquisto, dà diritto biglietti a 15 euro per gli spettacoli delle Stagioni del Maggio Musicale Fiorentino. Per averla è sufficiente richiederla alla biglietteria del Maggio Musicale. Info e prenotazioni. Don Giovanni è l'opera scritta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1787, all’età di 31 anni. In bilico fra opera seria e opera buffa, fu commissionata dall’Imperatore d’Austria Giuseppe II e il successo fu immediato. Gli spettacoli nei Coop.fi di Prato, Sesto Fiorentino e Gavinana sono gratuiti: per assistere alle rappresentazioni è necessario prenotarsi sul sito coopfi.info/eventi.