Firenze, Maca District e studenti internazionali insieme per una città migliore

Firenze, 27 giugno 2025 – Il 1 luglio, dalle ore 17, gli spazi della Manifattura Tabacchi ospiteranno un evento che segna l’inizio di una nuova sinergia tra territorio e comunità internazionale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Maca District, Centro Commerciale Naturale della Manifattura e del Parco delle Cascine, e vedrà il lancio ufficiale di una collaborazione con Cea Capa Education Abroad, organizzazione internazionale che da oltre vent’anni promuove programmi di studio all’estero per studenti provenienti dagli Stati Uniti. A partire da settembre, venti studenti americani, guidati dal prof. Paolo Fiorini, prenderanno parte a un progetto di tirocinio volto ad analizzare i bisogni del territorio e proporre soluzioni concrete per lo sviluppo sociale e culturale del quartiere. “Vogliamo superare lo stereotipo secondo cui gli studenti internazionali vengono a Firenze solo per divertirsi o per creare confusione. Possono, invece, rappresentare una risorsa attiva per la città, offrendo competenze, idee e voglia di fare” dichiara Filippo Pini, Presidente di MACA District.

Il progetto punta a valorizzare il dialogo con la comunità locale e a costruire un ponte tra il patrimonio fiorentino e le nuove generazioni globali. L’evento del 1° luglio sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti dedicati all’incontro tra cittadini e studenti, per promuovere un modo nuovo di vivere Firenze: aperto, partecipativo, internazionale. Il programma della serata del 1 luglio: alle ore 17 alla Manifattura Tabacchi, lezione di yoga a cura di Lostudioesse, alle ore 18:30 presso la Bottega Biologica i saluti di benvenuto e l’annuncio del progetto. A seguire, performance musicale congiunta a cura del gruppo studenti di Cea Capa Education Abroad e dei due ensemble dell’Accademia San Felice (Accordi in Disaccordo, Millennial Bugs). Ingresso libero.