A Scandicci torna “Roccu u stortu” venticinque anni dopo la prima

Firenze, 27 giugno 2025 – A venticinque anni esatti dal debutto in prima assoluta per Open City 2000, “Roccu u stortu” di Francesco Suriano rivede la scena nel luogo in cui nacque: il Castello dell’Acciaiolo. Martedì 1° luglio alle 21,30 la Compagnia Teatrale Krypton presenta infatti una versione inedita dello spettacolo, diretto e interpretato da Fulvio Cauteruccio, con il cantante e compositore Peppe Voltarelli – autore delle musiche originali create con “Il Parto delle Nuvole Pesanti” – affiancato alla fisarmonica da Pasquale Rimolo. Definita dal critico Franco Quadri “operina rock” e inserita nel Patalogo 2001 tra i dieci migliori spettacoli dell’anno, la pièce ha raccolto oltre 150 repliche tra festival e teatri di tutta Italia, una produzione televisiva su Rai2 per “Palcoscenico” e la diretta radiofonica su Rai Radio3. Il testo, segnalato al Premio Riccione nel 1999, racconta in dialetto calabrese e in lingua la vicenda di Rocco Sprizzi, contadino chiamato «u stortu» che, arruolato nel Primo conflitto mondiale con la promessa di un pezzo di terra, conosce solo l’orrore della guerra fino alla decimazione del 16 luglio 1917 a Santa Maria la Longa. «Portare di nuovo sul palco questo spettacolo significa creare uno spazio di riflessione collettiva, in cui la voce di Roccu può ancora interrogare la coscienza di un’umanità inquieta», spiega Cauteruccio, deciso a celebrare l’anniversario in un periodo in cui la tragicità dei conflitti resta di drammatica attualità. I biglietti sono in vendita a 10 euro (ridotto 5 euro per operatori e under 25) senza obbligo di prenotazione; è comunque possibile riservare posti scrivendo a [email protected] o via WhatsApp al 333 7823737.