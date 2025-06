Dal Marzocco alla Fenice: la settimana d’oro del Giglio Blu

Firenze, 27 giugno 2025 – All’Accademia di Scienze e Lettere “La Colombaria” riecheggiano ancora gli applausi della VII edizione del Concorso Internazionale Letterario e Artistico “Giglio Blu di Firenze”, celebrata il 21 giugno scorso, quando la statuetta del Marzocco è stata consegnata al governatore della Toscana Eugenio Giani per il volume Cosimo I dei Medici: il padre della Toscana moderna. La giuria, guidata da Lia Bronzi, ha sottolineato “l’impegno profuso nella diuturna affermazione del retaggio di civiltà” e l’ha tradotto in un Premio di Eccellenza che suggella la vocazione culturale del presidente regionale. A rendere internazionale la cerimonia, aperta alle nove del mattino, sono arrivati il poeta e scrittore Stefano Patera da Parigi, la poetessa Teresa Tabone da Versailles, la poetessa-saggista Silvia Polidori da Bruxelles. Dall’Emilia-Romagna è giunto Sante Serra, primo premio di poesia inedita, mentre Lilly Magi ha ricevuto il Premio alla Carriera, Giuliana Bianchi Caleri il primo premio di narrativa edita, Giovanni Ronzoni il riconoscimento speciale “Italia Poesia Chiama Europa”, Ignazio Gaudiosi il premio per bellezza letteraria ed evocazione storica e Vincenzo Tafuri il “Fedeli d’Amore Firenze”. Il clima di serenità e di bellezza, culminato in un pranzo conviviale, ha chiuso l’appuntamento firmato dall’Associazione Giglio Blu. La stessa sigla culturale torna poi protagonista domani, con “Il volo della Fenice – Reading collettivo di poesie”. Il presidente Enrico Taddei, editore di Edizioni Setteponti, e Lia Bronzi, curatrice dell’omonima collana poetica, riuniranno voci che spaziano dalla Toscana all’Emilia-Romagna e oltre: tra gli autori chiamati a declamare tre testi ciascuno figurano, fra gli altri, Loredana Argirò, Elisabetta Biondi della Sdriscia, Federico Cinti, Duccio Corsini, Maria Cristina Fineschi, Francesco Forla, Patrizia Francini, Giusy Frisina, Sandro Mugnai, Martin Palmadessa – anche in coppia con Sante Serra – Linda Paoli, Andrea Pericoli, Massimo Seriacopi, Caterina Trombetti e Marian Ciprian Zisu. Le letture, puntualmente commentate da Bronzi, troveranno un contrappunto visivo nelle opere pittoriche di Alfredo Correani, Vincenzo Nasuto ed Enrico Guerrini, artisti che collaborano con il Giglio Blu. Così, a una sola settimana dalla premiazione che ha celebrato il passato fiorentino raccontato da Cosimo I, la Fenice della poesia spicca il volo per ricordare che la cultura, quando si rinnova, sa rinascere ogni giorno. Caterina Ceccuti