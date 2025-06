Firenze, presentazione del romanzo 'Sottoterra' di Fabio Ferrari

Firenze, 26 giugno 2025 - La presentazione del romanzo Sottoterra (8tto edizioni) di Fabio Ferrari, si terrà venerdì 27 giugno, alle ore 19, presso Lumen (via del Guarlone 25, Firenze) Insieme all’autore dialoga Viola Marino. Si tratta di un travolgente mystery letterario ambientato in un paese di provincia, impenetrabile e popolato da un’umanità grottesca, alla ricerca di un’eredità sepolta dai tempi del fascismo. C’è uno strano dio a Lorino, anche se all’apparenza sembra un posto tranquillo questo borgo novecentesco con distese di campi di grano, ulivi, corsi d’acqua e un gigantesco impianto idrovoro. Di questo strano dio Remo si accorge subito quando arriva alla locanda. Girovaga da un anno dopo la tragica scomparsa della moglie, in cerca di un luogo in cui poter isolarsi. L’acco¬glienza non è delle migliori: a Lorino non piacciono persone e storie che vengono da lontano, né tantomeno chi vuole fic-canasare nelle cose del paese. Remo scopre subito le prime stranezze: nutrie che scavano gallerie sotterranee che ogni tanto inghiottono qualcosa e uomini incappucciati che si aggirano nei campi con lanter¬ne verdi. Ma, soprattutto, a Lorino vige un divieto: è vietato scavare. Secondo i bambini del posto, gli unici che davvero rispondono alle domande a dispetto dell’omertà degli adulti, c’è un paese sotto Lorino, Il Sottoterra, dove si nascondono le persone scomparse misteriosamente. Remo a quel punto si trova invischiato nelle dinamiche del paese e decide, suo malgrado, di indagare fino al ritrovamento dei cadaveri di una coppia di coniugi. Da quel momento la situazione preci¬pita perché si accorge, tramite una lettera anonima, che even¬ti criminosi e incidenti senza spiegazione non sono un caso, ma si verificano ciclicamente. Remo inizia dunque a fare ri¬cerche e scopre che qualcosa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ha avvelenato un’intera comunità tra faide private e avvenimenti drammatici. Qual è il tesoro di Lorino, o la sua condanna?

